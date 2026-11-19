LECCE – Lasagne al forno da gustare insieme nelle sale della Casa della Carità o da portare via nei pacchi preparati dai soci. Domenica 15 novembre il Lions Club Lecce-Nociglia “Giacinto Urso” ha cucinato e distribuito pasta al forno e altre pietanze a circa 170 persone in difficoltà assistite dalla struttura di Lecce. All’iniziativa, intitolata “Il Pasto Solidale” e organizzata in occasione della Giornata mondiale dei poveri, hanno partecipato tutti i componenti del club.

Papa Francesco istituì la Giornata mondiale dei poveri nel 2016, al termine del Giubileo straordinario, con la lettera apostolica “Misericordia et misera”. Celebrata ufficialmente per la prima volta domenica 19 novembre 2017, la ricorrenza cade ogni anno nella trentatreesima domenica del Tempo ordinario, che nel 2026 è coincisa con il 15 novembre. Nelle intenzioni di papa Francesco, la giornata richiama le comunità cristiane e l’intera società a un impegno concreto verso gli ultimi e le persone che vivono in condizioni di povertà. È una missione fatta propria anche da Lions International, che annovera la lotta alla fame nel mondo tra le sette priorità della propria attività di servizio. Il club ricorda i 109 anni di impegno dell’organizzazione, che conta un milione e mezzo di soci riuniti in oltre 47mila club, presenti in più di 220 Paesi e territori.

Nel centro storico di Lecce, in Corte Gaetano Stella, la Casa della Carità accoglie e sostiene gli adulti a rischio di marginalità. Fortemente voluta dall’allora arcivescovo di Lecce, monsignor Domenico D’Ambrosio, la struttura fu inaugurata il 9 dicembre 2012 alla presenza del cardinale Tarcisio Bertone, all’epoca segretario di Stato di papa Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, e presidente della Commissione cardinalizia di vigilanza dello Ior. Fin dalla sua apertura, la Casa ha dato seguito al progetto di D’Ambrosio prendendosi cura delle persone più esposte all’emarginazione. L’impegno quotidiano della struttura rende prezioso ogni aiuto. Tra i suoi sostenitori ci sono i Lions Club, che nel corso degli anni hanno promosso numerose iniziative di solidarietà.

Anche la scelta del menù ha tenuto conto delle esigenze degli ospiti. La Casa della Carità accoglie persone di diverse provenienze, in larga maggioranza di religione musulmana, secondo quanto riferito dal club. Per questo le lasagne sono state preparate senza carne di maiale né derivati. Il club ha rivolto un ringraziamento particolare alle socie che si sono messe ai fornelli. Tra chi ha ricevuto il pasto, ai ringraziamenti si sono aggiunti i complimenti per la bontà delle pietanze.

L’idea del “Pasto Solidale” è nata da Carmelo Perrone, socio storico del lionismo leccese e tra i fondatori del Lions Club Lecce-Nociglia “Giacinto Urso”, e da sua moglie Piera Quaroni. La proposta è stata accolta all’unanimità dagli altri soci. Alla preparazione delle pietanze si sono dedicati la presidente del club Luana Nutricato, la cerimoniera Rosanna Calcagnile e suo marito Aldo Urso, il secondo vicegovernatore Antonio Di Stefano, le past president Giusi Greco e Annamaria Riccio e le socie Tiziana Stomeo, Monica Vese e No Gay. Gli altri soci hanno servito i pasti e distribuito i pacchi. La mattinata è stata particolarmente toccante per chi vi ha preso parte. C’è chi ha ritirato il proprio pacco e chi si è fermato a mangiare nelle sale della Casa della Carità, guidata da don Mario Renna, che sin dalla nascita del centro è al fianco di chi chiede aiuto. La gioia sui volti degli ospiti ha commosso i soci del Lions Club Lecce-Nociglia “Giacinto Urso” e i volontari della Fondazione della Casa della Carità, soddisfatti di aver contribuito a una giornata che ha portato serenità e allegria.

Secondo le stime della Banca Mondiale e delle Nazioni Unite citate nella nota, elaborate nel 2026 e riferite al 2024, circa 850 milioni di persone vivono in condizioni di estrema povertà, con meno di tre dollari al giorno, equivalenti a circa 2,75 euro. Per l’Italia, il dato dell’Istat riportato nella nota indica che nel 2025 vivevano in povertà assoluta circa 5,4 milioni di persone, quasi il 10 per cento della popolazione residente.