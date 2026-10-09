Sabato 10 ottobre AVANT Festival continua a Masseria Tagliatelle

LECCE – Domani, sabato 10 ottobre, AVANT Festival torna a Masseria Tagliatelle, a Lecce, per la seconda giornata della sua sesta edizione. Il programma riunisce quattro proposte musicali internazionali e un incontro dedicato a una questione che riguarda da vicino chi organizza, sostiene e vive la cultura: come comprendere il valore che un festival genera per le persone e per il territorio?

Il talk, dalle 19.45 “Il senso di misurare il valore sociale di un festival”, con Pierluigi Toma e Philippe Bischof, apre un confronto su partecipazione, relazioni e opportunità prodotte dalle esperienze culturali. L’incontro si inserisce nel percorso avviato da Sud Sonico sulla propria Theory of Change e sulla valutazione dell’impatto di AVANT: un lavoro per conoscere meglio gli effetti delle attività e orientare le scelte future dell’organizzazione.

Il programma musicale, dalle 20.00, attraversa ricerca elettroacustica, composizione sperimentale e cultura del campionamento. Il musicista e sound artist svizzero Remo Helfenstein esplora il dialogo tra sperimentazione contemporanea e suono elettroacustico. La performer e compositrice francese Marie Delprat intreccia composizione e presenza scenica, portando al festival una pratica che mette in relazione suono, corpo e linguaggi della performance.

Il duo danese Den Sorte Skole costruisce composizioni dense e cinematografiche attraverso campionamenti, materiali d’archivio e tradizioni sonore provenienti da contesti diversi. La partecipazione ad AVANT si accompagna a un periodo di residenza in Salento, occasione per avvicinare il proprio lavoro al territorio che lo ospita. Completa la serata il DJ set di Chica Paula, sound artist, DJ e producer da oltre vent’anni attiva nella scena musicale e sperimentale berlinese.

Curato e organizzato da Sud Sonico APS, AVANT 2026 si sviluppa intorno al tema “Freedom is not defined by safety”, interrogando il rapporto tra libertà, bisogno di sicurezza e possibilità di immaginare il futuro. Durante il festival prosegue la raccolta fondi per il Ghassan Abu Sittah Children’s Fund, a sostegno delle cure e dell’assistenza ai bambini colpiti dalla guerra e dallo sfollamento.

L’ingresso a Masseria Tagliatelle è gratuito per i soci; il costo dell’iscrizione è di 3 euro. Il festival si concluderà domenica 11 ottobre con l’escursione ai Laghi Alimini e, alle 21.00, con Organ Fluctuations, il concerto di Angèle David-Guillou sull’organo storico della Basilica di San Giovanni Battista al Rosario a Lecce. Il concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Prenotazioni su Eventbrite per il concerto di domenica 11 ottobre.