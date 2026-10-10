Domenica 11 ottobre Angèle David-Guillou chiude AVANT Festival 2026

LECCE – Domani, domenica 11 ottobre, AVANT Festival conclude la sua sesta edizione con una giornata tra paesaggio e ascolto. Alle 21.00, la Basilica di San Giovanni Battista al Rosario a Lecce ospita Angèle David-Guillou con Organ Fluctuations, un concerto che mette in dialogo la ricerca musicale contemporanea e l’organo storico della basilica. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Compositrice e pianista francese, Angèle David-Guillou sviluppa una ricerca che attraversa minimalismo, trame sonore e pratiche di ascolto ambientale. Ad AVANT il suo lavoro incontra uno strumento di circa 1.200 canne: un’occasione per esplorarne le possibilità timbriche e il rapporto con l’acustica della basilica. La risonanza e l’architettura diventano parte dell’esperienza, accompagnando il pubblico in un ascolto attento alle trasformazioni del suono nello spazio.

Il concerto porta a compimento un programma che, dal 9 ottobre, ha riunito musica sperimentale, cinema, formazione e incontri in diversi luoghi della città. Curato e organizzato da Sud Sonico APS, AVANT propone la ricerca artistica come occasione di conoscenza e partecipazione. Il tema di questa edizione, “Freedom is not defined by safety”, invita a riflettere sul rapporto tra libertà, sicurezza e capacità di immaginare il futuro.

La giornata inizierà alle 9.30 con l’escursione ai Laghi Alimini, realizzata in collaborazione con 18 Meridiano Escursioni e in programma fino alle 16.00. Il cammino estende l’esperienza del festival al paesaggio salentino e offre un’occasione di incontro e attenzione al territorio. Le modalità di partecipazione all’escursione sono distinte da quelle del concerto: per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il +39 351 9970029.

Anche nell’ultima giornata sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per il Ghassan Abu Sittah Children’s Fund, a sostegno delle cure e dell’assistenza ai bambini colpiti dalla guerra e dallo sfollamento. L’iniziativa accompagna l’intera edizione e dà al pubblico la possibilità di affiancare alla partecipazione culturale un gesto concreto di solidarietà.

Per assistere al concerto di Angèle David-Guillou, domenica 11 ottobre alle 21.00 alla Basilica del Rosario, è necessario prenotare gratuitamente su Eventbrite tramite il link riportato sotto. Disponibili pochi biglietti al botteghino.