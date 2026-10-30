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Attualità

Sabato 31 ottobre è tempo di zucca in tutta la Puglia dalla tavola all’intaglio

Al Mercato Coperto di Campagna Amica a Bari, dalle ore 10,30, degustazioni, esposizioni e show cooking

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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