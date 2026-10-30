Sabato 31 ottobre è tempo di zucca in tutta la Puglia dalla tavola all’intaglio

PUGLIA – Dalla tavola alle decorazioni di Halloween, passando per le ricette della tradizione e i segreti dell’intaglio, domani sabato 31 ottobre i mercati contadini di Campagna Amica in Puglia si trasformano in veri e propri pumpkin patch, con iniziative dedicate alla zucca, protagonista indiscussa della stagione autunnale. È l’iniziativa promossa da Coldiretti Puglia che coinvolgerà contemporaneamente i mercati contadini della Puglia, per far conoscere le tante varietà di questo ortaggio, i suoi molteplici utilizzi in cucina e le possibilità di trasformarlo in originali decorazioni.

A Bari il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Bernardini si vestirà dei colori e delle forme di Halloween, con zucche disegnate e intagliate in mostra e, dalle ore 10,30, i cuochi contadini pronti a conquistare il palato con trofie alla zucca e salsiccia di maiale e olive nere dolci fritte su vellutata di zucca, per un viaggio tra creatività, tradizione contadina e sapori tutti da scoprire.

La zucca sarà protagonista anche negli altri mercati di Campagna Amica in Puglia, con un viaggio tra sapori, colori e biodiversità che a Foggia farà incontrare la vellutata di zucca con pancetta e olio extravergine di oliva, a Lecce vedrà i cuochi contadini di Campagna Amica cimentarsi con i filetti di gefaro alla zucca, tra varietà ornamentali e commestibili e atmosfere autunnali, a Brindisi porterà in scena uno show cooking dedicato alla pasta alla zucca e a Taranto farà spazio a zucche di ogni forma e tipologia, anche intagliate, da ammirare e degustare.

Nell’occasione sarà divulgato anche il report su andamento e qualità della produzione regionale di uno dei frutti più versatili, ma anche i segreti per realizzare una perfetta zucca di Halloween.