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Papa Caliazzu entra nell’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Puglia

La Regione Puglia accoglie la candidatura dell'Associazione “Tina Lambrini – Casa Comi”. Un riconoscimento per una delle figure più conosciute della tradizione popolare salentina. Ora si apre una nuova fase di ricerca, tutela e valorizzazione

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