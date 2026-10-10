Siamo in grado di gestire l’intelligenza artificiale nelle aziende? Le risposte in un importante convegno

Si è tenuto ieri un incontro avente ad oggetto l’efficacia preventiva dei modelli rispetto alla impersonalità dell’intelligenza artificiale presso l’Accademia della Guardia di finanza di Bergamo diretta dal Generale Cosimo di Gesù. Relatori il dottore Mario Palazzi, Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Viterbo e il dottore Donato Pezzuto, commercialista di Lecce e amministratore giudiziario.

L’intelligenza artificiale, se da una parte offre numerosi vantaggi in termini economici, operativi e sociali, dall’altra è imprevedibile perché si autoalimenta. Nel diritto penale vi sono fattispecie che fanno riferimento all’ia. In particolare la legge 231 in vigore dal 2026. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 160/2026, l’intelligenza artificiale è entrata ufficialmente nel catalogo dei reati presupposto 231 tramite l’introduzione del nuovo art. 25-vicies:

* Omessa sicurezza su AI ad alto rischio (art. 437-bis c.p.): Se l’azienda omette le misure tecniche o la supervisione umana obbligatoria sui sistemi IA traendone un vantaggio o un risparmio di spesa, rischia una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote (fino a circa 1.549.000 euro), oltre alle sanzioni interdittive.

* Diffusione illecita di contenuti alterati (art. 612-quater c.p.): Copre l’uso illecito e ingannevole di Deepfake a vantaggio aziendale, prevedendo sanzioni da 200 a 700 quote. [1, 2]

Secondo la legge è quindi indispensabile l’adozione di misure di sorveglianza umana nei casi di progettazione, addestramento, produzione e immissione sul mercato di sistemi di ia ad alto rischio. Il Concetto di sorveglianza umana pone il problema se sia davvero possibile un controllo umano sulla macchina. L’opacità tipica dell’ia, rende difficoltoso, nell’applicazione pratica della norma penale, ricondurre l’evento lesivo ad un determinato soggetto. Il deepfake non è la mera manipolazione tecnica ad essere punibile ma la sua attitudine ingannatoria tale da far credere che sia autentica.

Tra i reati realizzati con dolo rientrano sia i reati a forma libera (esempio uccisione di una persona con un drone) e a forma vincolata (esempio abuso del mercato realizzato tramite algoritmi ad alta frequenza impostati per sfruttare al meglio un rialzo di valori tramite una moltiplicazione artificiosa di domande d’acquisto). Nei casi di condotta colposa in attività lecite con utilizzo di i.a. rientrano la tecnologia applicata alla medicina, le self-driving cars e la produzione e messa in commercio degli stessi sistemi di i.a., vale a dire tutti gli eventi nefasti realizzatisi in occasione della collaborazione uomo-macchina. Ma chi è imputabile in caso di avvenimenti di fatti illeciti in caso di utilizzo di sistemi di i.a. da parte degli enti ( società, associazioni, fondazioni, ecc)?.

L’ente non risponde se ha adottato i modelli organizzativi di cui alla legge 231 cioè una valutazione di rischi penalmente rilevanti e di misure atte a prevenirli anche attraverso organismi di vigilanza. Tante le riflessioni che hanno dato luogo ad un intenso e vivace dibattito tra i docenti e gli allievi dell’Accademia.