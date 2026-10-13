Diritti, Lavoro, Pace, Ambiente, Istruzione, Sanità “La Via Maestra” della Costituzione per cambiare il Paese

La centralità della pace, la difesa dei diritti e del welfare, la bandiera della Costituzione. Sono i temi al centro dell’assemblea pubblica in programma domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 17 nell’ex Convitto Palmieri (p.tta Giosuè Carducci), in vista della grande manifestazione nazionale del 17 ottobre a Roma. Per l’occasione, le associazioni che fanno parte della Via Maestra – una vasta rete nazionale di associazioni sindacali, della società civile e Terzo Settore – hanno organizzato un incontro, con testimonianze di cittadine e cittadini, alla presenza della segretaria regionale della Cgil Puglia, Filomena Principale, e del segretario generale nazionale della Slc Cgil (sindacato dei lavoratori della comunicazione), Riccardo Saccone.

L’iniziativa di domani. L’assemblea intende spiegare le ragioni della manifestazione, anche per meglio canalizzare la partecipazione che si preannuncia particolarmente massiccia (diversi pullman già esauriti). Sono previsti gli esponenti e volontari di Accademia della Carità, Anpi, Arci, Cgil e Udu. “Mentre la Costituzione indica una strada precisa, disegnando un Paese fondato sul lavoro, la giustizia sociale, l’uguaglianza e la pace, l’Italia va nella direzione opposta. La realtà di oggi è fatta di lavoro povero e precario, sanità e scuola in difficoltà, sistema produttivo in crisi, emergenza climatica sempre più drammatica, costo della vita insostenibile. Davanti a questo scenario la politica economica del Governo taglia i salari, la sanità, la scuola, la previdenza ed i servizi pubblici, sposta l’intero carico fiscale su pensioni e dipendenti e dirotta decine di miliardi sul riarmo, alimentando una vera e propria economia di guerra che il Paese intero rifiuta. Le associazioni che aderiscono all’assemblea di mercoledì ed alla grande manifestazione nazionale di sabato scelgono un’altra strada, quella della Costituzione e di un futuro diverso da quello che ci viene prospettato.

La manifestazione di sabato. Il 17 ottobre Roma ospiterà decine di migliaia di manifestanti. Il grande corteo nazionale partirà alle 13.30 da Piazza della Repubblica per giungere a Piazza del Popolo dove la chiusura è prevista per le ore 17. Dalla provincia di Lecce sono in partenza diversi pullman, da Maglie, Casarano, Nardò e Lecce.