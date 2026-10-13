Giovedì 15 ottobre a Galatina The Palm Court Quartet in “Notte di note del cinema italiano”

GALATINA (Lecce) – Giovedì 15 ottobre il penultimo appuntamento della ventiseiesima edizione del festival I Concerti del Chiostro. Sul palco del Teatro Cavallino Bianco di Galatina THE PALM COURT QUARTET in “Notte di note del cinema italiano” (ore, 21, biglietto 10 euro). È un omaggio a due giganti della musica per film: Ennio Morricone e Nino Rota. Il reading concert, interpretato dall’attrice romana Laura Riccioli, ripercorre le più belle colonne sonore del cinema italiano, presentate in trascrizioni originali per trio d’archi e pianoforte firmate da David Simonacci, pianista, violinista e arrangiatore dell’ensemble, capaci di restituire le sonorità di un’intera orchestra con un organico ridotto. In programma i temi di “Amarcord”, “Il Padrino”, “Il giornalino di Giamburrasca” e “Otto e mezzo” per Rota; “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Sacco e Vanzetti”, “C’era una volta in America”, “C’era una volta il West” e “Il buono, il brutto e il cattivo” per Morricone.

«Il lavoro di trascrizione delle musiche da film di Rota e Morricone nasce prima di tutto come un sentito omaggio all’arte compositiva dei due grandi compositori» racconta Simonacci. «Per Morricone è presente anche una componente affettiva, in quanto ho collaborato con lui, l’ho frequentato e conosciuto bene. Ho cercato di attenermi il più possibile alle musiche originali, concedendomi qualche piccola licenza. Del resto Rota e Morricone le hanno pensate e scritte per grande orchestra, e riformularle per un trio d’archi più pianoforte è stata una sfida che, da compositore, è stato assai stimolante affrontare».

Sul palco, oltre a David Simonacci al pianoforte, José Rodolfo Avila Pardo al violino, Lorenzo Rundo alla viola e Giorgio Matteoli al violoncello.

Si chiude martedì 20 ottobre con ROBERTO CAPPELLO in “Incantesimi e incanti, da Oriente a Occidente”, a CUTROFIANO, nell’Auditorium Comunale (biglietto 10 euro).

La sua tecnica trascendentale e la raffinata sensibilità artistica e spirituale lo pongono ai vertici del concertismo internazionale. Dopo la vittoria del Premio Busoni ha costruito una carriera che conta oltre 3.000 concerti nei teatri più prestigiosi del mondo, sia come solista sia con orchestre e formazioni da camera, affiancando all’intensa attività concertistica un costante impegno didattico fatto di masterclass, seminari e corsi di perfezionamento. È inoltre costantemente invitato a presiedere giurie di concorsi pianistici nazionali e internazionali, e dal 2010 al 2016 ha diretto il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.

Il programma, dal titolo “Incantesimi e incanti, da Oriente a Occidente”, attraversa alcuni dei più grandi capolavori orchestrali trascritti per pianoforte: la suite sinfonica Sheherazade di Nikolaj Rimskij-Korsakov, nei suoi quattro movimenti — “Il mare e la nave di Sinbad”, “Il racconto del principe Kalandar”, “Il giovane principe e la giovane principessa” e “La festa di Baghdad” — le Danze polovesiane dall’opera Il principe Igor di Aleksandr Borodin, e la Rhapsody in Blue di George Gershwin, eseguita nel centenario della sua prima esecuzione pubblica, il 12 febbraio 1924.

Per tutti gli spettacoli, ingresso ore 20.30, inizio ore 21.00.

Info e biglietteria

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