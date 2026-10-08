“Spinte violente” contro agenti di polizia: cade l’accusa, assolto noto avvocato del Foro salentino ed amministratore

NARDO‘ (Lecce) – Nel pomeriggio di ieri, il Tribunale Monocratico di Lecce, giudice Valeria Fedele, ha emesso sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” in favore dell’avvocato Salvatore Donadei accusato, in qualità di presidente della Società Nardo’ Calcio, di aver “spintonato violentemente” agenti di polizia al termine della gara di calcio Nardo’- Gravina, del 13 febbraio 2022.

Dopo una lunga e articolata istruttoria dibattimentale, la difesa rappresentata dagli avvocati Raffaele Benfatto e Giuseppe Milli è riuscita a dimostrare la totale innocenza del proprio assistito attraverso la produzione di video che hanno permesso di provare come non vi fosse mai stata condotta di resistenza a pubblico ufficiale a mezzo di violenza fisica da parte di Donadei.

Ancora una volta le attività difensive investigative hanno supplito alle lacunose e assai parziali attività di polizia, costituite essenzialmente da produzione di fotogrammi che hanno potuto offrire una assai parziale cristallizzazione dei fatti rispetto alle relative documentazioni integrali dettate dai video. Né gli ufficiali di p.g. esaminati dinanzi al Tribunale sono stati in grado di confutare quanto si evinceva dalle immagini riprodotte in aula sotto i loro occhi.

Termina, dunque, un calvario giudiziario legato ad una situazione totalmente distopica e surreale, che ha prodotto anche effetti extra-processuali, poichè Donadei ha dovuto subire, a questo punto ingiustamente, un daspo annuale, una sospensione dalle attività sportive per effetto del pedissequo provvedimento reso dalla Giustizia Sportiva, oltre alle conseguenze, soprattutto, in ambito professionale, quale avvocato e Presidente della Camera Civile Salentina.

“Sotto il manto di una vicenda giudiziaria a dir poco kafkiana” viene riportato in un comunicato degli avvocati Benfatto e Milli – è stata lesa, infatti, l’immagine di un professionista serio ed audace, che, da sempre, ha fatto del principio di legalità la propria stella polare in ogni ambito del suo agire, dalle aule di tribunale alla formazione dei colleghi, nell’attività sindacale a favore dell’intero Foro, e, per l’intera avvocatura, anche a livello nazionale”.

Nello stesso processo, la giudice Valeria Fedele ha emesso sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” in favore di Alessio Antico accusato di aver “spintonato violentemente” due agenti di polizia alla fine della gara di calcio Nardo’-Gravina del 13 febbraio 2022

Dopo una lunga e articolata istruttoria dibattimentale la difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Milli, è riuscita a dimostrare la totale innocenza del proprio assistito.

In una nota vine rimarcato come “nessuno lo potrà ripagare del dolore subito, dell’onta derivante da serrata campagna mediatica , del fatto di aver dovuto abbandonare il ruolo in seno al Nardo’ Calcio per lunghi anni. Ha trionfato dopo anni di battaglia giudiziaria la Giustizia e la Verità dei fatti pur se resta l’amarezza e il rammarico di aver assistito ad una ricostruzione accusatoria assolutamente parziale e dettata dall’enfasi del momento ; sarebbe bastato rivalutare quanto erroneamente scritto negli atti di polizia per escludere ed evitare di attribuire responsabilità penali in capo ad un soggetto che non meritava simile trattamento”.