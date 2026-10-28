Stabilimento balneare nel mirino dei finanzieri: oltre 50.000 euro di Tari evasa in 5 anni

CASALABATE (Lecce) – Oltre 50mila euro di Tari non pagata in cinque anni, dal 2021 al 2025, con ulteriori 14mila euro di sanzioni amministrative. È quanto accertato dalla Guardia di Finanza in uno stabilimento balneare della marina di Casalabate.
L’irregolarità è emersa durante un controllo condotto dai militari della Sezione operativa navale di Otranto, coordinati dal Reparto aeronavale Puglia di Bari.
Le verifiche, avviate attraverso l’analisi degli indicatori di rischio e l’incrocio delle banche dati, hanno permesso di ricostruire il mancato versamento del tributo per cinque anni consecutivi.
L’attività si inserisce nell’azione delle Fiamme Gialle contro l’evasione fiscale, con l’obiettivo di tutelare le entrate pubbliche e garantire il rispetto delle regole.
- CronacaUn 59enne morì a distanza di giorni dalla sostituzione di una valvola aortica, archiviata inchiesta per medici e infermieri
- CronacaNotte di fuoco nel Salento, alle fiamme una Fiat Panda. Il rogo minaccia anche un’abitazione
- CronacaSi presenta in casa degli sposi con un regalo ma viene aggredita e finisce in ospedale, sposo condannato
- CronacaDopo interrogatorio preventivo finisce in carcere il ladro seriale delle chiese
- Cronaca“Ciuccio che sparla di tutti", offese social a un avvocato: condanna confermata e sentenza parzialmente riformata
- CronacaDroga nascosta nell’auto e in un appartamento: tre arresti nel Basso Salento