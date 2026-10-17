Stagione teatrale 2026-27: nuovi eventi al Teatro Politeama Greco

La Stagione teatrale 2026-27 si arricchisce di importanti eventi:

Roberto Saviano torna a teatro con Quel che resta di me – Storia di un’infiltrata , scritto e interpretato dall’autore e diretto da Enrico Zaccheo, che andrà in scena l’11 marzo 2027.

torna a teatro con , scritto e interpretato dall’autore e diretto da Enrico Zaccheo, che andrà in scena l’11 marzo 2027. dal 2 al 5 aprile 2027, il Teatro Politeama Greco con l’Università del Salento e altre importanti istituzioni nazionali e internazionali, accenderà i riflettori sul teatro francese del Grand siècle per il progetto “Le thèatre du Roi Soleil. Molière, Lully e Charpentier”. Il Politeama sarà il foyer d’eccellenza di questo grande evento, un appuntamento unico che unisce competenze artistiche diverse in un percorso teorico-pratico volto a esplorare i legami internazionali tra musica e palcoscenico. L’evento conclusivo si terrà il 15 aprile presso il Teatro Politeama Greco.

Il direttore artistico Cav. Avv. Sonia Greco dichiara: “Sono veramente grata ed orgogliosa che il Teatro sia stato coinvolto dall’Università del Salento in questo progetto, che viene a pochi mesi dalla mia seconda laurea al Dams presso la stessa Università, ed è occasione per la collaborazione con importanti enti ed istituzioni accademiche che daranno un respiro internazionale al lavoro di docenti e studenti.”

I dettagli del progetto verranno resi noti nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda lo spettacolo di e con Roberto Saviano, al centro del racconto, è la storia vera di Dalia Nigro, la prima poliziotta italiana a infiltrarsi in una banca-trappola per seguire le tracce del denaro della criminalità organizzata. La sua vicenda diventa per Saviano l’occasione per raccontare uno dei grandi nodi della criminalità contemporanea: il riciclaggio di denaro e il sistema finanziario che ne alimenta la circolazione.

Alla storia di Dalia si intrecciano quelle di altri infiltrati, uomini e donne che hanno scelto di assumere un’identità diversa dalla propria per entrare nel cuore del crimine. Un racconto che mette al centro il confine tra la persona e il ruolo che è chiamata a interpretare, e le conseguenze di una scelta che può arrivare a cambiare profondamente chi la compie.

Dalia Nigro è una poliziotta. La prima in Italia a infiltrarsi in una banca-trappola, costruita per intercettare i fiumi di denaro della criminalità organizzata.

Per entrarci Dalia deve sparire.

Per entrarci Dalia Nigro deve diventare Maria Monti.

Cosa succede quando una maschera smette di essere una maschera? Quando il nome falso comincia a rispondere prima di te, a pensare prima di te, a sentire prima di te?

Lo spettacolo è fuori abbonamento ed è il ventiduesimo del ricco cartellone della Stagione teatrale 206-27 che è ancora nel pieno della campagna abbonamenti con posti riservati agli abbonati.

La serata inaugurale è in programma il 18 novembre con Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo” nella quale l’artista si rivolge all’autore italiano più rappresentato al mondo, accompagnato dalla Napoli Nord Ensemble diretta dal Maestro Mimmo Napolitano, con la cantante Carmen Scognamiglio; il 15 dicembre, il vulcanico Biagio Izzo porta in scena “Finché giudice non ci separi”, racconto di Massimo ed i suoi amici che lo rincuorano dalle difficoltà di una vita da separato; il 21 dicembre, Sergio Rubini in “I fratelli De Filippo” porta in scena la vita dei tre fratelli e di come, con la loro compagnia, abbiano cambiato il teatro italiano; il 23 dicembre torna, il tradizionale concerto, “Natale in frac ‘26” nella splendida cornice del foyer del teatro con la voce di Luciana Negroponte, la fisarmonica di Toni Loderini e l’Ensemble dell’Orchestra Oles diretta dal maestro Marco Grasso ; l’8 gennaio Violante Placido è “Marylin”, con i solisti dell’Orchestra Fondazione Pavarotti, ed un testo che si sviluppa nel momento in cui l’attrice decide di togliersi la vita: un secondo che si dilata, si frantuma e diventa materia scenica; il 10 gennaio, il Russian Classical Ballet danza il balletto più amato: “Lo schiaccianoci” di P. Cajkovskij; il 19 gennaio Cristiana Capotondi è “L’attrice”, una diva acclamata nata durante le invasioni napoleoniche, con un passato scandaloso; il 24 gennaio è la volta dello spettacolare musical per tutta la famiglia “Belle e la Bestia” con Giulia Penna, Fabrizio Voghera e Sergio Muniz; il 28 gennaio va in scena “Fratello Sole, sorella Luna”, trasposizione teatrale dell’omonima opera di Franco Zeffirelli, con Giulio Pranno e Ksenia Borzak, che ha conquistato critica e pubblico ad Assisi in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di san Francesco; il 6 febbraio il duo comico Ale e Franz presenta l’ultimo “Capitol’ho” della loro storia artistica; il 15 febbraio il Maestro Carlo Buccirosso porta in scena il suo nuovo spettacolo “L’esorcismo di Don Tonino”; il 21 febbraio Marco Bocci e Pia Lanciotti sono i protagonisti di “Io, Charles – omaggio a Bukowsky” , un affondo teatrale nel magma incandescente di Donne, romanzo fiume di Charles Bukowski; il 26 febbraio Maurizio Lastrico va in scena con “Sul lastrico”, uno spettacolo teatrale comico tra ironia, poesia e riflessioni sulla vita quotidiana; il 3 marzo Lino Guanciale è regista ed interprete di Flusso, con Gianmarco Saurino ed il testo di Christian Di Furia poetico vertiginoso, viaggio lirico sul senso dell’identità e del tempo, sul crescere, morire e sull’impossibilità di smettere di esistere;

il 7 marzo il Balletto del Sud propone la fiaba senza tempo de “La bella addormentata” con le coreografie di Fredy Franzutti; il 12 marzo Paola Quattrini e Gaia De Laurentis sono protagoniste in “Le fuggitive”, commedia brillante premiata al festival teatrale di Borgio Verezzi, che racconta la storia di due donne, Margot e Claude, che si incontrano mentre entrambe cercano di “fuggire” dalle loro vite per motivi diversi; il 9 aprile Antonio Grosso è autore, regista e interprete di “Minchia signor tenente” uno spettacolo che conquista il pubblico da vent’anni, capace di fondere comicità, poesia, dramma e verità; il 10 aprile il professore più amato d’Italia, Vincenzo Schettini coinvolge, non solo i più giovani, con “Viaggio al centro della fisica”; il 16 aprile torna la prosa brillante con “Contrazioni pericolose” con Rocio Munoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta; il 4 maggio “Oltre il giardino” è meravigliosa storia, che ruota intorno al protagonista interpretato da Claudio Greg Gregori, affiancato da Michela Andreozzi, dove la semplicità e la pura conoscenza del mondo attraverso i fiori è una sfida poetica e ironica al mondo dominato dalla violenza.

La campagna abbonamenti prevede possibilità di scelta tra quattro formule di abbonamento: Vip a 13 oppure 12 spettacoli; Prosa ad 11 e 10 spettacoli.

Per info: www.politeamagreco.it; 0832241468 (in orario di apertura biglietteria)