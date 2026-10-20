Ferve l’attesa per Villains Halloween al Centro Lo Spazio di Lecce

Lecce – A Lecce arriva “Villains Halloween”: il pomeriggio più mostruoso dell’anno firmato Bambuballa Animazione e Comune di Lecce

Sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 17:30, lo Spazio di Via Vittorio Bachelet 23 si trasformerà nello scenario di “Villains Halloween”, un evento speciale interamente dedicato alle famiglie. L’iniziativa è patrocinata e realizzata in stretta collaborazione tra Bambuballa Animazione e l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Lecce, grazie al particolare impegno profuso dall’assessore Andrea Guido e dalla consigliera comunale Lara Cataldo.

Il programma del pomeriggio promette un’esperienza all’insegna del brivido e del divertimento, pensata per conquistare sia i grandi che i più piccoli. Tra le principali attrazioni in locandina figurano avvincenti “giochi da paura”, un suggestivo spettacolo di bolle di sapone e l’atteso “Spettacolo Villains”, che porterà in scena le atmosfere misteriose e i cattivi più celebri e amati delle fiabe.

Gli organizzatori e i promotori istituzionali invitano tutti i partecipanti a dare libero sfogo alla fantasia indossando il proprio costume o look più spaventoso per calarsi appieno nello spirito della festa.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 31 ottobre a Lecce per vivere un pomeriggio indimenticabile tra magia, risate e sani brividi.

Dettagli dell’evento:

• Data: Sabato 31 ottobre 2026

• Orario: A partire dalle ore 17:30

• Luogo: Spazio Conad, Via Vittorio Bachelet 23, Lecce

• Organizzazione e Patrocinio: Bambuballa Animazione in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Lecce (Promosso dall’assessore Andrea Guido e dalla consigliera Lara Cataldo)