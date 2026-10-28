UIL Scuola Brindisi: 1.125 posti di sostegno in deroga, 108 in più rispetto a settembre

Cresce il ricorso ai posti in deroga anche nella provincia di Brindisi. La UIL Scuola Puglia chiede un piano straordinario per consolidare nell’organico di diritto i posti che rispondono a esigenze stabili.

In Puglia i posti di sostegno in deroga sono passati da 11.371 a 12.865, con un incremento di 1.494 posti rispetto ai dati di settembre. Una crescita che conferma quanto il ricorso al precariato sia ormai diventato una caratteristica strutturale del sistema scolastico.

Anche la provincia di Brindisi registra un aumento: i posti in deroga sono 1.125, con 108 posti in più rispetto all’inizio dell’anno scolastico. Un dato che evidenzia la necessità di garantire una risposta stabile alle esigenze degli alunni con disabilità e alle scuole del territorio.

Come sottolinea Gianni Verga, segretario generale della UIL Scuola Puglia, l’aumento dei posti in deroga dimostra che il precariato non rappresenta più una risposta eccezionale o emergenziale, ma un fenomeno strutturale.

«Se anno dopo anno le scuole hanno bisogno di migliaia di docenti in più rispetto all’organico di diritto, continuare a definirli tutti in deroga significa scegliere di mantenere precario ciò che nei fatti è diventato stabile», afferma Verga.

La UIL Scuola ribadisce quindi la richiesta di un piano straordinario e progressivo di consolidamento nell’organico di diritto dei posti in deroga, accompagnato da concrete possibilità di stabilizzazione del personale.

Per la UIL Scuola Brindisi, garantire continuità didattica e sostegno adeguato agli alunni con disabilità significa riconoscere il carattere stabile di esigenze che si ripresentano ogni anno, superando una gestione fondata sulla precarietà e assicurando maggiori certezze alle lavoratrici, ai lavoratori e alle famiglie.