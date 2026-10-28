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Rotary Lecce Club: venerdì 30 ottobre, giornata di prevenzione sanitaria gratuita e visite senologiche a conclusione dell’Ottobre Rosa

Nel mese internazionale per la prevenzione e la sensibilizzazione sul tumore al seno, il Rotary Club Lecce promuove un'importante giornata di prevenzione sanitaria gratuita rivolta a tutte le donne

Cheerful Ladies In T-Shirts With Pink Breast Cancer Ribbons Gesturing Thumbs Up Approving Support Group Standing Over White Wall Indoor SSUCv3H4sIAAAAAAAACoxWTW/0JhC+V+p/iHwuKt/g/oJeXqm3HqoeAONdFC9YNk4URfnvHdu7Gy+kynuzh4f5fGaY919/eXpqrJmDa/54el//4D8MwzLnyeSQIojxb1f55GPnp6PEdyGnKZjhKLQmu3M0Fw/CuAzDKv7YDps5m7zMfj4YI5RNPfyT2/X5vOTspzkn9wxydrjuTPYnsPeg4Ob9P/v/0+1gO4QbcNT85dM4+OZqYjez2PXk73TxsbnJdzv/o+RPb4Z8dmbyv/+AwB1E/YXCH2F2fhhM9GmZPxXvH//egjQnH93bGsXHIb7JD97s6blG0zhipKCUoFa0GPFeUqSFdkgqZbHrWUckv7nRuL7rtLYdYq4HsGIMacs5ckb63inhiDN3sO5pS6T2iPCeIC48RrYF9dIp4lVnlGHyDmZeSK04Rt5jh7j3FFmuWtTKnntJOqp6fAd3RrCWeI+oIhZxKgTSSihkLMfWCd5Kbe9gan3bg2FkSG8QNxQ061Yji63FzBLgh9vSuOeueX4FclyOBHAmuo2WdwY0UhLBmzLn4zilF/8IxIy0JfDk57xMBZAIRUrg2cTuUCyQKCqxErjSOKVlfAC2kitdwsYQnx+tUqIrq9Ce0c+PdiVhuIojxC6lIjEYaFTihtBDxG/QIAUU0xLqB5gAw9sjEIKunLysHRJipZKyqiyv0FF1QHIldgG1E7RHLlS2WlQqu2UoYIoKVcVtun2UHMsidJWfi6npsBa6xK2joXAO8/bLzGwT85vEnLd58xO4NBZmmaqdO4VpqGJtZeUdsMvHuI/0TywMCpgNrCqzS9B7Y1kSTL7IzeJgUJtY0JboKkHj5F98vD4+B6xQtf3XbXx/W8EuvMCL8pgliqnUrK352E9Qn/gED9j2UThMYSoWN2ZIWoinal7U/b0/Q0WycMXzlzQsMXtw+XG4iFZXxvN5udgZFeNFSiqqxH6Vf8hCVaqK7Jirqsfe0lKGDD1WhTwv45imkiCMVM1ojXtex2TsikAwrrCv55D990SagrUliRSvUziE50dtLcesrcuSYfxk4Fv+vie7MK8v+fcz+gKTKvh8jo87zFqZOpk5nQBavnWY0aoven8xBdOgMVRlPqP5HOrytBUp5mU6+akY/ELQihcwENKQTo/IVmB5z9Fh4TFLF9LhKX9JMBnnYusboQ339nq/StI1CfcNAGiTN+caCs/5va4pjcZuaehBrf98tuf5SrRNfrDlYPFNl4OpmPL2RDS7VthtNuY1hFEuGANyrunChLDmuOKeA+jZPLr5uIxDMp1fjd53y3LXJUB2LZgk+r5Yfu7H2xkknO9Ht1V13TsvAbT8hGbREnW9fYh5w4Rtkbk5W9xuiKaYCODkTqDrxbCabGC1pNoZimBfFIh3WCPtOlgSjeildNYouXbcx38AAAD//wMAF2YZp2wMAAA=

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