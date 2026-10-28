Rotary Lecce Club: venerdì 30 ottobre, giornata di prevenzione sanitaria gratuita e visite senologiche a conclusione dell’Ottobre Rosa

LECCE – In Italia, il tumore al seno rappresenta la neoplasia femminile più diffusa, con un incremento dei casi anche tra le donne più giovani, ma la diagnosi precoce e i continui progressi terapeutici permettono di individuare tempestivamente la malattia e garantire una sopravvivenza a cinque anni pari all’88%.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la parrocchia S. Vincenzo de Paoli e con il supporto di ecografi e strumenti elettromedicali del M. G. Medical, si terrà venerdì 30 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, presso i locali della parrocchia, in Piazzetta San Vincenzo de’ Paoli a Lecce.

Forte della sua storica missione di servizio verso la comunità e di tutela della salute pubblica, il Rotary Club Lecce ha voluto concretamente offrire un’opportunità di screening precoce avvalendosi della collaborazione di un’équipe medica specialistica, composta da Sergio Mancarella, Oncologo medico, Maria Lucia Schirinzi, Ginecologa e Senologa e Mario Massa, Ecografista Senologo, che eseguiranno visite senologiche ed esami clinici gratuite, su prenotazione.

Mettere al centro la persona attraverso la diagnosi precoce offre un’opportunità di speranza e protezione, e ricorda che la prevenzione è il gesto d’amore più importante per la propria vita.

INFO UTILI

Data e Orari: 30 ottobre 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Sede: Ambulatori presso la Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli, Piazzetta San Vincenzo de’ Paoli, Lecce

Contatti per info e prenotazioni: 3295575085