Derubava pazienti in condizioni critiche: oss, nel frattempo licenziata, condannata a 2 anni. Ora è libera

LECCE – Derubava pazienti all’interno pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi approfittando delle loro gravi condizioni di salute. Sfilava soldi, carte bancomat e oggetti di valore. C.P., un’operatrice socio sanitaria nel frattempo licenziata, 49 anni, di Lecce, è stata condannata a 2 anni di reclusione (dimezzata la richiesta invocata dalla pubblica accusa) come riportiamo in anteprima per i reati di furto pluriaggravato, illecito utilizzo di carta di debito aggravato e furto con strappo pluriaggravato sulla scorta delle indagini condotte dagli agenti della Sezione anticrimine della Squadra mobile.

La sentenza, emessa dal giudice monocratico Andrea Giannone, prevede la sospensione della pena e la non menzione per la donna e il riconoscimento delle attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti. L’Asl, costituitasi parte civile con l’avvocato Alfredo Cacciapaglia, verrà risarcita in separata sede. Agli inizi di marzo del 2023, l’oss finì ai domiciliari sulla scorta di un ulteriore approfondimento d’indagine che consentì di far emergere altri furti. E due procedimenti vennero unificati in un unico processo e sfociati nella condanna emessa in queste ore.

Dalle indagini condotte dagli agenti della Squadra mobile di Lecce, sotto il coordinamento del sostituto procuratore Massimiliano Carducci, in ordine cronologico, il primo furto risale alla notte del 15 dicembre 2021 quando nel pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi si presentò un anziano di 78 anni in gravi condizioni. L’allora operatrice socio sanitaria prese la carta bancomat insieme al pin dagli effetti personali che il paziente aveva addosso per effettuare un prelievo di 500 euro dalla postazione dell’ospedale. Rientrò subito dopo in pronto soccorso per riporre la carta lì dove l’aveva trovata. Il secondo furto è datato 5 ottobre 2022.

Quel giorno, in condizioni emergenziali, arrivò una paziente in gravi condizioni e in attesa del ricovero nel reparto di neurologia. L’operatrice sociosanitaria simulò un gesto di affetto nei confronti di una 56enne accarezzandole il viso per distrarla e strapparle la collana in oro che aveva al collo. Grazie alla visione delle telecamere installate nel presidio ospedaliero e alle testimonianze raccolte, gli investigatori chiusero il cerchio sull’insospettabile ladra in corsia che anziché assistere i pazienti li avrebbe derubati in questi mesi.

Il prosieguo delle indagini, poi, ha fatto emergere altri casi, tutti segnalati nella stessa giornata: il 18 marzo del 2023, quando la oss avrebbe derubato altri pazienti: il primo di 100 euro, il secondo di 190. E C.P. venne collocata ai domiciliari. Ora è libera.Il suo avvocato, mario Stefanizzi, potrà presentare ricorso in Appello non appena verrano depositate le motivazioni attese per i prossimi 90 giorni.