“Un caffè per l’acqua”: l’Autorità Idrica Pugliese incontra in Provincia gli amministratori di Lecce e Brindisi

LECCE – S’intitola “Un caffè per l’acqua” il ciclo di incontri operativi territoriali ideati dall’Autorità Idrica Pugliese (AIP) per supportare concretamente le Amministrazioni locali nel percorso di acquisizione delle quote azionarie di Acquedotto Pugliese (AQP), previsto dall’ex Decreto Legge n.153 del 2024 e dalla Legge Regionale n.14 del 2024.

Grazie al supporto della Provincia di Lecce, l’iniziativa farà tappa domani, mercoledì 14 ottobre, alle 10.30, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, e sarà dedicata a sindaci, amministratori e tecnici dei Comuni delle province di Lecce e Brindisi.

L’Ente provinciale, con il presidente Fabio Tarantino, ha collaborato al coinvolgimento degli amministratori del territorio salentino, invitandoli a partecipare a questo importante appuntamento, in cui saranno illustrati i passaggi chiave necessari all’ingresso degli enti locali nella società che gestisce il servizio idrico integrato.

Insieme al presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino e al presidente della Provincia di Brindisi Elio Ciccarese, interverranno il presidente AIP Gianluca Vurchio, il componente del Consiglio direttivo AIP e sindaco di Mesagne Francesco Rogoli e il direttore generale Cosimo Ingrosso.

Il format itinerante “Un caffè per l’acqua”, formula snella e partecipativa pensata come “coffee break”, è già approdato a Taranto, Monte Sant’Angelo, Andria e Bari. L’innovativo appuntamento rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto istituzionale utile a chiarire gli aspetti tecnici e procedurali per i Comuni interessati all’acquisizione delle quote di AQP.

Nel quadro normativo del D.L. n. 153/24 e della Legge Regionale n. 14/2024, la Regione trasferisce, a titolo gratuito, una quota del capitale sociale (fino a un massimo del 20% complessivo) agli enti locali, trasformando i Comuni da semplici utenti a “comproprietari” del gestore idrico.

La governance AIP sta incontrando i sindaci e i rappresentanti dei Comuni della Puglia proprio per illustrare le linee guida operative, gli adempimenti normativi e le modalità tecniche necessarie al perfezionamento dell’acquisizione delle quote. L’obiettivo è sciogliere i principali dubbi procedurali e definire la tabella di marcia che porterà gli Enti locali che ancora non lo hanno fatto a formalizzare l’ingresso nella compagine societaria dello storico gestore idrico pugliese.

Ad oggi, sono più di cento i Comuni pugliesi che hanno aderito con propria delibera di Consiglio comunale, per un avanzamento complessivo che ha superato il 50%. In termini di partecipazione societaria, sono state trasferite 802 mila azioni AQP, a fronte di un totale di circa 1,6 milioni di azioni interessate dal processo.