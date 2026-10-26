/a>

HomeCulturaVenerdì 30 ottobre presentazione del libro "Il mondo sulle spalle" di Giulio...
Cultura

Venerdì 30 ottobre presentazione del libro “Il mondo sulle spalle” di Giulio Napolitano

Giorgio Napolitano raccontato dal figlio, ne discutono con l'autore Raffaele Fitto, Adriana Poli Bortone e Giovanni Pellegrino, modera l'incontro Rosario Tornesello

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2026 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging