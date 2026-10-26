Venerdì 30 ottobre presentazione del libro “Il mondo sulle spalle” di Giulio Napolitano

LECCE – Venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 18, il Teatrino del Convitto Palmieri ospita la presentazione de Il mondo sulle spalle. Una storia famigliare e politica (Mondadori), il libro in cui Giulio Napolitano ripercorre la vita del padre, Giorgio Napolitano, undicesimo Presidente della Repubblica e primo a essere rieletto per un secondo mandato.

Con l’autore dialogano Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea; Giovanni Pellegrino, già senatore Presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle stragi e della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari; Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce. Modera Rosario Tornesello, Direttore del Quotidiano di Puglia.

Il titolo riprende un’espressione dello stesso Giorgio Napolitano, che in una lettera al figlio confidava di aver sofferto, sul piano umano, del sentirsi come caricato del peso del mondo. È il filo che lega le quasi cinquecento pagine del volume: il senso di responsabilità di uno statista e il prezzo personale che ha comportato, visti con gli occhi di chi gli è stato accanto per tutta la vita.

Giulio Napolitano, professore ordinario di Diritto Amministrativo e avvocato, adotta un punto di vista raro: quello di chi ha osservato la vita pubblica del padre dall’interno della famiglia, prima da bambino e poi da adulto. Memorie personali, lettere e biglietti in gran parte inediti si intrecciano con la ricostruzione di oltre cinquant’anni di vita politica nazionale: il compromesso storico, gli anni del terrorismo, la fine del PCI, Tangentopoli, l’avvento del bipolarismo, la Presidenza della Repubblica, la crisi finanziaria e la stagione delle riforme.

Accanto al rigore dello statista, il libro mostra l’uomo nella dimensione domestica: il legame profondo con la moglie Clio, compagna di una vita, un senso dell’umorismo poco noto al grande pubblico, la riservatezza mantenuta anche tra le mura di casa. E soprattutto la complicità intellettuale tra padre e figlio e la fatica, talvolta, del «mestiere di figlio» e di figlio di un padre di tanto peso.

L’incontro è promosso da Regione Puglia, Puglia Culture, Polo Biblio-Museale di Lecce, Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Biblioteca Bernardini e Leccelegge.