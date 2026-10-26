Ricetta del giorno: Riso patate e cozze

Ingredienti per 4 persone:
250 gr di riso carnaroli
1 kg di cozze
500 gr di patate
3 pomodori
Una manciata di prezzemolo fresco tritato
150 gr di Parmigiano Reggiano o pecorino grattugiato
300 gr di acqua
Pangrattato
1 cipolla
Olio evo
Sale
Pepe
Procedimento
Pulire le cozze e aprirle a metà conservando solo la parte che contiene il mollusco senza eliminare l’acqua;
Pelare le patate e tagliarle a fette non molto sottili;
Pulire e tagliare la cipolla in fette sottili;
Tagliare a pezzi i pomodori;
Versare l’olio evo sul fondo di una teglia;
Formare uno strato compatto di patate;
Stendere i pomodori, la cipolla e spolverizzare con il prezzemolo;
Aggiungere le cozze formando un ulteriore strato rivolgendo la parte contenete il mollusco verso l’alto;
Coprire con il riso;
Aggiungere le restanti fette di patate e i pomodori, il prezzemolo e salare;
Terminare con abbondante Parmigiano Reggiano, il pangrattato;
Partendo dai lati, versare l’acqua finché non raggiungerà il bordo della teglia;
Infornare in forno preriscaldato a 200° per almeno 45 minuti;
Lasciare intiepidire e servire.
Claudia Forcignanò
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