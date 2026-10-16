“Vino e salute: connubio possibile?” Il Rotary Club Lecce promuove un confronto tra scienza, cultura e tradizione vitivinicola

SALICE SALENTINO (Lecce) – Il vino è parte integrante della cultura e dell’economia del Salento. Ma quale binomio esiste tra il suo consumo e la nostra salute? Quali sono gli effetti sull’organismo e come conciliare la valorizzazione di una tradizione millenaria con le più attuali conoscenze scientifiche?

Sono questi gli interrogativi al centro del convegno “Vino e salute. Connubio possibile?”, promosso dal Rotary Club Lecce, in programma sabato 17 ottobre 2026, alle ore 10.00, presso il Museo del Vino Piero e Salvatore Leone de Castris, a Salice Salentino (Le).

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Rotary Club Lecce nel promuovere occasioni di approfondimento, divulgazione e confronto su temi di interesse collettivo, coniugando l’attenzione alla salute e al benessere delle persone, valorizzando le eccellenze culturali e produttive del territorio.

L’incontro offrirà una riflessione multidisciplinare su un tema che coinvolge aspetti scientifici, sociali e culturali, favorendo una maggiore consapevolezza sul rapporto tra il vino, le abitudini di consumo e la salute.

Ad aprire i lavori sarà Fabio Corvino, Presidente del Rotary Club Lecce, che porterà i saluti introduttivi e, al termine delle relazioni, trarrà le conclusioni dell’incontro.

Interverranno Antonio Costantini, studioso del paesaggio salentino, che approfondirà il valore del vino quale testimonianza dell’identità del territorio, mentre Antonio Tripaldi, enologo delle Cantine Leone de Castris, che accompagnerà i partecipanti in un racconto della tradizione vitivinicola. Sarà quindi Piernicola Leone de Castris, Presidente del CdA delle Cantine Leone de Castris, ad affrontare il tema dell’arte e della cultura del vino, evidenziandone il ruolo nel patrimonio storico e produttivo salentino.

La seconda parte del convegno sarà dedicata agli aspetti medico-scientifici. Sergio Mancarella, medico oncologo, interverrà sul rapporto tra vino e salute, e Amanda Spirito, medico cardiologo, approfondirà gli effetti del vino sul sistema cardiovascolare. Il confronto verrà moderato da Gianfranco Tundo, giornalista de Il Nuovo Quotidiano di Puglia.

Al termine del convegno, alle ore 12.00, è prevista una visita guidata della cantina e del Museo del Vino, per offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino la storia e la tradizione produttiva delle Cantine Leone de Castris. Seguirà un omaggio ai partecipanti da parte della Cantina.