Rotary Club Lecce: all’Apollo la musica sposa la solidarietà con Simona Molinari

LECCE – Sabato 10 ottobre, alle ore 20:30, la splendida cornice del Teatro Apollo di Lecce ospiterà il concerto di Simona Molinari, una delle voci più eleganti e raffinate del panorama jazz e pop-jazz italiano.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Rotary Club Lecce, nasce con l’obiettivo di devolvere l’intero ricavato ai Service del club, i progetti benefici e di utilità sociale che il Rotary promuove attivamente sul territorio salentino per sostenere le fasce più vulnerabili della comunità.

Nata a Napoli nel 1983 e cresciuta all’Aquila, Simona Molinari è una cantautrice dalla cifra stilistica inconfondibile, con 7 album all’attivo. Fin dall’esordio al Festival di Sanremo nel 2009 con il brano Egocentrica (cantato in duetto con Ornella Vanoni), ha conquistato pubblico e critica muovendosi con naturalezza tra lo swing, il jazz e il pop d’autore.

La sua è una carriera costellata di successi prestigiosi, collaborando con giganti della musica mondiale come Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Raphael Gualazzi. La sua straordinaria capacità interpretativa le è valsa per ben due volte (nel 2022 e nel 2024) la prestigiosa Targa Tenco come Miglior Album di Interprete.

Da sempre sensibile alle cause sociali, la Molinari porta sul palco non solo la sua tecnica impeccabile, ma anche un calore umano che rende ogni sua esibizione un’esperienza intima e profonda. Un viaggio che Simona fa prendendo lo spettatore per mano e conducendolo, attraverso le sue canzoni e la sua musica, dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento, quello della passione, quello degli inganni, quello del disincanto, quello dell’amore, quello dell’impegno.

Il concerto di sabato rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica e per chiunque desideri dare un contributo concreto al territorio.

I Service del Rotary Club Lecce operano da anni in prima linea per rispondere ai bisogni reali attraverso progetti educativi, sanitari e di inclusione sociale.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per riempire la platea dello storico teatro leccese di musica e speranza.