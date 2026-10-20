Un nuovo Comandante della Polizia Locale a Salice Salentino

SALICE SALENTINO (Lecce) – Il Comune di Salice Salentino ha un nuovo Comandante della Polizia Locale: presentato ufficialmente il dott. Francesco Ciccarese.

Stamane, presso la sede del Comando di Polizia Locale di Salice Salentino, la presentazione ufficiale.

All’incontro, oltre agli agenti della polizia locale, hanno partecipato il sindaco Cosimo Leuzzi, l’assessore alla Polizia Locale e vicesindaco Iolanda Verdesca.

“Diamo il benvenuto al nuovo comandante Francesco Ciccarese. Siamo certi che la sua esperienza e la sua professionalità saranno un valore aggiunto per la nostra comunità, garantendo maggiore vicinanza ai cittadini, sicurezza e legalità sul territorio” le parole del primo cittadino.

Il neo comandante ha espresso grande soddisfazione per il nuovo incarico: “Ringrazio il sindaco e l’amministrazione per la fiducia accordata. Il mio impegno sarà orientato al dialogo con la cittadinanza, alla presenza capillare delle pattuglie sul territorio e al pieno supporto al lavoro quotidiano di tutti gli agenti.”