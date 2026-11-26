SALICE SALENTINO (Lecce) – Il Natale si avvicina e, anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Salice Salentino promuove una festa che splenda di calore, comunità e creatività. Torna infatti il concorso “ADDOBBIAMO SALICE” con una grande novità!

“Questa è l’occasione per prenderci cura del nostro paese e decorarlo insieme, rendendolo ancora più accogliente per le feste. Un cittadino, un commerciante, un’associazione o un gruppo di amici, chiunque può dare un contributo fondamentale per accendere la magia del Natale nelle nostre vie e piazze!”, spiega la consigliera Valentina Capoccia

LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO: I PREMI SALGONO DA 3 A 5.

Più spazio alla creatività e un sostegno concreto al commercio locale: in palio ci sono 5 premi del valore di 100 euro ciascuno, spendibili direttamente nelle attività commerciali di Salice Salentino, suddivisi in queste categorie:

-Il presepe più bello – per il presepe più suggestivo, curato e ricco di dettagli.

-L’angolo di Natale più suggestivo – per l’allestimento che riesce a creare la più autentica atmosfera natalizia.

-L’albero di Natale più bello – per l’albero più originale, armonioso e scenografico.

-La piazza più bella – per la piazza meglio addobbata e decorata, capace di diventare un punto di ritrovo e di festa.

-Le luminarie più belle – per l’allestimento luminoso più suggestivo e scenografico.

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 10 DICEMBRE 2026

GIORNATA DEGLI ALLESTIMENTI: Domenica 13 dicembre 2026, a partire dalle ore 15:30.

“Ci ritroveremo tutti insieme per dare forma e colore alle nostre idee. Partecipare è semplice, basta metterci fantasia, voglia di fare e amore per la nostra comunità. Così potremo rendere speciale Salice, tutti insieme”, aggiunge il sindaco Mimino Leuzzi.

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento basta visitare il sito istituzionale del Comune di Salice Salentino all’indirizzo: web:https://www.comune.salicesalentino.le.it/Novita/Avvisi/5-CONCORSO-ADDOBBIAMO-SALICE