Ottobre Rosa Salicese 2026, al via la quinta edizione: screening gratuiti con “La Carovana della salute”

SALICE SALENTINO (Lecce) – Ottobre torna a essere, a Salice Salentino, il mese dedicato alla prevenzione. Giunge alla quinta edizione “Ottobre Rosa Salicese”, un appuntamento che negli anni è diventato una presenza stabile nella vita della comunità e che quest’anno amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione grazie a “La Carovana della salute” e alle sue “pillole di prevenzione”.

L’iniziativa, nata con una particolare attenzione alla salute femminile, si estende quest’anno a una concezione più ampia del benessere, coinvolgendo donne e uomini, anziani e famiglie, con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e favorire l’accesso ai controlli anche da parte di chi, per diverse ragioni, tende a rimandarli.

Il progetto sarà presentato giovedì 8 ottobre, alle ore 18.00, nel Chiostro del Convento. All’incontro interverranno il direttore del Distretto Socio Sanitario di Campi Salentina, dott. Domenico Savio Villani, il direttore del Registro Tumori dell’ASL Lecce, dott. Roberto Vito Rizzello, il dott. Antonio Zippo della FNP CISL Lecce e il dott. Mino Greco, presidente dell’associazione PreveniAmo.

A concludere i lavori sarà Cristian Casili, vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Welfare, la cui presenza sottolinea il valore di un percorso che nasce dal territorio e si inserisce nel più ampio quadro delle politiche regionali di prevenzione e welfare.

Nel corso della serata saranno illustrate anche le modalità di partecipazione agli screening gratuiti e saranno proposte le prime “pillole di prevenzione”: “Operare in sicurezza”, con il dott. Michele Fortuna e il dott. Romeo Delle Donne di CIVES; “Anziani fragilità”, con la dott.ssa Antonella Casaluce; e “La prevenzione inizia a tavola”, con il dott. Marco Carlino.

Il momento centrale dell’iniziativa sarà sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 9.00, quando la Biblioteca di comunità presso il Convento si trasformerà per una giornata in un vero e proprio presidio di salute.

Saranno disponibili visite ed esami gratuiti, tra cui controllo dei parametri vitali a cura di CIVES Lecce, ecografia dell’addome, visita senologica, densitometria ossea, visita cardiologica, valutazione riabilitativa globale, controllo della vista, visita nutrizionale e visita chinesiologica.

Le prenotazioni, gratuite e fino a esaurimento dei posti disponibili, saranno aperte dal 15 al 22 ottobre, dalle ore 10.00 alle 12.00, telefonando al numero 331 2003422 oppure rivolgendosi agli uffici dei Servizi Sociali. Sarà data priorità ai cittadini residenti a Salice Salentino.

«La prevenzione è a tutti gli effetti una politica sociale», sottolinea l’assessore al ramo Marco Ligori. «Un esame fatto in tempo può cambiare il corso di una vita e troppe persone ancora oggi rinunciano ai controlli per solitudine, difficoltà economiche, paura o semplicemente perché non sanno a chi rivolgersi. Come amministrazione abbiamo il compito di accorciare questa distanza e portare i servizi vicino ai cittadini, soprattutto ai più fragili».

«La quinta edizione di Ottobre Rosa Salicese rappresenta un ulteriore passo avanti – prosegue Ligori – perché dalla prevenzione dedicata soprattutto alla salute femminile si passa a un’idea più ampia di benessere, rivolta a donne e uomini, anziani e famiglie. L’obiettivo è fare della prevenzione un’abitudine e un’opportunità concreta per tutta la comunità».

Sulla stessa linea il sindaco Mimino Leuzzi, che evidenzia il valore dell’iniziativa per il territorio: «La quinta edizione di Ottobre Rosa Salicese conferma quanto la prevenzione sia ormai diventata un appuntamento importante e riconosciuto dalla nostra comunità. Quest’anno, con La Carovana della salute e le sue pillole di prevenzione, Salice Salentino compie un ulteriore passo, ampliando l’attenzione a una concezione della salute che riguarda tutti i cittadini».

«Un’iniziativa di questa portata – aggiunge il sindaco – è possibile grazie alla rete di associazioni, istituzioni, medici e professionisti che mettono a disposizione gratuitamente competenze e tempo. A tutti loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale. L’invito è a partecipare e, soprattutto, a fare passaparola, affinché questa opportunità raggiunga anche le persone più sole e più distanti dai servizi. Prendersi cura di sé significa anche prendersi cura della propria comunità».

L’organizzazione dell’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di ASL Lecce, ANTEAS, PreveniAmo, CIVES, APMARR, Echolight, FNP CISL, S.O.S. per la Vita, associazione Mariantonietta Russo, cooperativa Imago, Servizio Civile Universale e Protezione Civile, oltre alla disponibilità dei medici e dei professionisti che offriranno gratuitamente il proprio tempo e le proprie competenze.

Con “Ottobre Rosa Salicese 2026”, Salice Salentino rinnova dunque il proprio impegno nella promozione della salute, trasformando la prevenzione in un’occasione concreta di informazione, controllo e vicinanza ai cittadini.