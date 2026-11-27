LECCE – Oggi pomeriggio, la mamma di san Carlo Acutis parteciperà alla conferenza della Scuola per genitori “La vita è adesso” nella sala di Masseria Tagliatelle che sarà intitolata al giovane santo.

Antonia Salzano sarà presente, oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 16, alla presentazione della seconda edizione del progetto promosso dall’associazione “Le Vie dei Colori”, dedicata alla comunicazione positiva tra genitori e adolescenti. Interverranno il sindaco, Adriana Poli Bortone, e il prefetto, Natalino Manno.

L’incontro sarà anche l’occasione per intitolare al giovane santo una sala della struttura, nella quale l’associazione svolge i propri incontri, con una targa commemorativa e la benedizione.

La nuova edizione della Scuola avrà come tema “Le parole che restano. Educare alla comunicazione positiva tra genitori e adolescenti”, con un percorso dedicato al dialogo tra generazioni e al ruolo della comunicazione nelle relazioni familiari. L’edizione sarà interamente dedicata a San Carlo Acutis, giovane santo e patrono di internet, scelto come modello di comunicazione positiva e di utilizzo consapevole degli strumenti digitali.