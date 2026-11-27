LECCE – Oggi pomeriggio, la mamma di san Carlo Acutis parteciperà alla conferenza della Scuola per genitori “La vita è adesso” nella sala di Masseria Tagliatelle che sarà intitolata al giovane santo.
Antonia Salzano sarà presente, oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 16, alla presentazione della seconda edizione del progetto promosso dall’associazione “Le Vie dei Colori”, dedicata alla comunicazione positiva tra genitori e adolescenti. Interverranno il sindaco, Adriana Poli Bortone, e il prefetto, Natalino Manno.
L’incontro sarà anche l’occasione per intitolare al giovane santo una sala della struttura, nella quale l’associazione svolge i propri incontri, con una targa commemorativa e la benedizione.
La nuova edizione della Scuola avrà come tema “Le parole che restano. Educare alla comunicazione positiva tra genitori e adolescenti”, con un percorso dedicato al dialogo tra generazioni e al ruolo della comunicazione nelle relazioni familiari. L’edizione sarà interamente dedicata a San Carlo Acutis, giovane santo e patrono di internet, scelto come modello di comunicazione positiva e di utilizzo consapevole degli strumenti digitali.
- AttualitàSabato 10 ottobre AVANT Festival continua a Masseria Tagliatelle
- Attualità"Genitori e minori, diritti e responsabilità": a Lecce incontro con la Procuratrice Capo Simona Filoni per la scuola per genitori "La vita è adesso"
- AmbienteNasce "Southstainability Festival" il primo evento in Puglia sulla sostenibilità e l'impatto possibile
- CulturaMasseria Tagliatelle protagonista a Firenze per la tappa toscana di "Città in Scena – Festival della Rigenerazione Urbana"
- CulturaDemocrazia e Referendum: mercoledì 28 maggio Mario Toma presenta il nuovo libro
- AttualitàSacra Luce: a Lecce le antiche icone russe della Collezione Orler