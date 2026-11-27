SAN DONATO (Lecce) – Una polveriera all’interno di un garage. È quanto scoperto dai carabinieri a San Donato di Lecce, dove sono stati sequestrati oltre 600 chili di materiale pirotecnico, con una massa esplodente superiore a 180 chili. Per la detenzione illegale sono finiti agli arresti domiciliari un commerciante di 57 anni e il figlio di 33.
Il blitz è scattato al termine di un’attività investigativa condotta dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, con il supporto degli artificieri e antisabotaggio. La perquisizione ha permesso di individuare, all’interno del garage nella disponibilità dei due uomini, un ingente quantitativo di petardi, fumogeni, principi pirotecnici e altri manufatti esplodenti.
Il materiale era custodito in condizioni non conformi alle disposizioni di legge e insieme a sostanze infiammabili. Tra i prodotti sequestrati anche artifici parzialmente aperti o già consumati, altri privi delle confezioni originali e manufatti di provenienza clandestina.
L’intero quantitativo è stato posto sotto sequestro. Padre e figlio sono stati arrestati in flagranza di reato e sottoposti ai domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
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