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LECCE – È stata una residente a dare l’allarme dopo aver notato, affacciandosi dal balcone di casa, il corpo di un uomo sul tetto dei garage del condominio. Il macabro ritrovamento è avvenuto questa mattina in una palazzina tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro, nel centro di Lecce.

La vittima è un uomo di 46 anni che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato dal sesto piano dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero della salma. Per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Sono ora gli investigatori della Squadra Mobile, affiancati dal personale della Scientifica, a dover ricostruire la dinamica dell’accaduto.