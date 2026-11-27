Dal 1 gennaio al 24 novembre 2026, in Italia risultano 388 casi confermati di Dengue, di cui 76 sono avvenuti a seguito di contagi locali, mentre tutti gli altri sono associati a viaggi all’estero, per lo più alle Maldive. In particolare i casi autoctoni sono riconducibili a 5 focolai di trasmissione locale: Toscana, Puglia Lombardia, Veneto e Campania. Lo riporta l’aggiornamento dei dati del Sistema di sorveglianza nazionale delle arbovirosi, coordinato dall’Istituto superiore di sanità.
In particolare il focolaio di maggiori dimensioni è composto da 40 casi confermati di infezione, tutti sintomatici, con esposizione nelle Provincie di Livorno e Firenze (Toscana) e non sono stati segnalati nuovi casi con insorgenza sintomi negli ultimi 30 giorni circa. Un secondo focolaio, di dimensioni più contenute, è composto da 22 casi confermati di infezione, con esposizione in alcuni Comuni della Provincia di Lecce e non sono stati segnalati nuovi casi con insorgenza sintomi negli ultimi 40 giorni circa.
Un terzo focolaio, dichiarato chiuso, è composto da 2 casi confermati con esposizione nella Provincia di Milano (Lombardia). Il quarto focolaio, anche questo chiuso, è composto da 8 casi confermati con esposizione nella Provincia di Vicenza (Veneto). L’ultimo, anche questo chiuso, è composto da 2 casi confermati con esposizione nella Provincia di Napoli (Campania). Sono stati, inoltre, segnalati 2 casi confermati sporadici, nella Provincia di Roma (Lazio).
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