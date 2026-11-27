SALENTO – Trentuno dosi di cocaina nascoste nel giubbotto di una donna, due persone arrestate, altre due denunciate per il possesso di coltelli e cinque giovani segnalati per uso di stupefacenti. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della Compagnia di Tricase nel basso Salento.

L’operazione ha portato all’arresto di un uomo di 32 anni e di una donna di 34, entrambi salentini e già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati fermati a Morciano di Leuca durante un controllo nella tarda serata. La successiva perquisizione personale e dell’auto ha permesso di trovare circa 20 grammi di cocaina, suddivisi in 31 dosi e nascosti nel giubbotto indossato dalla donna. Sequestrati anche 140 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

Le perquisizioni sono state estese alle rispettive abitazioni, dove i militari hanno trovato anche una piccola quantità di marijuana. Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari, su disposizione del pubblico ministero di turno.

Nel corso degli stessi servizi, altri due giovani di 21 e 35 anni sono stati segnalati all’autorità giudiziaria dopo essere stati trovati in possesso, rispettivamente, di un coltello a serramanico e di un pugnale lungo circa 20 centimetri.

Cinque giovani sono stati invece segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: complessivamente avevano quasi 8 grammi tra cocaina, eroina e marijuana.

I controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale: oltre 100 persone e 84 veicoli identificati, 13 contravvenzioni elevate, due auto sequestrate perché prive di assicurazione e una patente ritirata. Verificata inoltre la posizione di dieci persone sottoposte a misure restrittive.