Maglie. Due intense giornate di sport, tecnica e competizione hanno animato Tivoli in occasione della Coppa Italia ACSI di Karate, manifestazione che ha visto la partecipazione di circa 1.000 atleti provenienti da diverse realtà sportive, tra i protagonisti della competizione gli atleti della Combat Dragon Salento di Maglie, che si sono distinti con ottime prestazioni, conquistando diversi piazzamenti sul podio nelle categorie preagonisti e agonisti.

La manifestazione si è aperta sabato mattina con le gare riservate alla categoria preagonisti con Menotti Frassanito, che ha conquistato il primo posto nella specialità katà e il terzo posto nel kumitè, ottimo risultato anche per Charlotte Toma, che ha ottenuto il terzo posto nel kumitè. La domenica è stata invece dedicata alla categoria agonisti, nella quale gli atleti della società magliese hanno confermato il proprio valore tecnico e agonistico, tra i risultati di giornata spicca la vittoria di Travis Blandolino, che ha conquistato il primo posto nel kumitè, secondo posto nel katà e terzo nel kumitè per Lucio Martella, medaglia d’argento nel Kumite per Sofia Merico, mentre Krystel Toma ha conquistato il terzo posto.

Il maestro Borgia afferma che il bilancio è stato decisamente positivo per la Combat Dragon Salento, che torna da Tivoli con un importante bottino di medaglie e con la soddisfazione di aver visto i propri atleti confrontarsi ad alto livello in una manifestazione di rilievo nazionale, risultati che premiano il lavoro svolto quotidianamente in palestra, la costanza negli allenamenti, la determinazione degli atleti e l’impegno di chi accompagna i giovani sportivi nel loro percorso di crescita.

La Coppa Italia ACSI rappresenta così non soltanto un’occasione di confronto agonistico, ma anche un’importante esperienza di crescita sportiva e personale. La Combat Dragon Salento di Maglie festeggia i suoi atleti che hanno portato sul podio il nome della società e del territorio salentino, dimostrando che passione, sacrificio e dedizione possono trasformarsi in grandi risultati.