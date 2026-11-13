Agente preso a pugni nel carcere di Lecce, i sindacati: “Convertire le strutture inutilizzate in Rems”

LECCE – Un agente colpito ripetutamente a pugni, l’intervento dei colleghi per fermare l’aggressione e un nuovo allarme sulla gestione dei detenuti con gravi disturbi psichiatrici. L’episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 12 novembre, nel carcere di Lecce riaccende la protesta delle organizzazioni sindacali della Polizia penitenziaria, che chiedono interventi urgenti per proteggere il personale e garantire percorsi sanitari adeguati. Alla denuncia si accompagna una proposta della Fsa-Cnpp-Spp: verificare la possibilità di riconvertire le strutture carcerarie pugliesi inutilizzate in residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Secondo quanto riferito dai sindacati, l’aggressione si è verificata nel reparto infermeria della casa circondariale. A colpire il poliziotto sarebbe stato un detenuto italiano con gravi patologie psichiatriche, già sottoposto in passato a osservazione psichiatrica. L’agente ha riportato numerosi ematomi e soltanto il tempestivo intervento degli altri operatori ha impedito che la situazione avesse conseguenze più gravi.

L’Osapp segnala inoltre che il detenuto sarebbe affetto da una seria patologia infettiva e richiama la necessità degli accertamenti sanitari e dei protocolli di profilassi per il collega coinvolto. A esprimere solidarietà al poliziotto è Pasquale Montesano, segretario generale aggiunto dell’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria: “Desidero innanzitutto esprimere, a nome mio personale e dell’intera Organizzazione Sindacale che rappresento, la più sincera e profonda solidarietà al collega di Lecce rimasto ferito ieri pomeriggio, augurandogli una pronta e completa guarigione, tanto per le percosse subite quanto per i necessari protocolli di profilassi e accertamento sanitario cui dovrà sottoporsi”. Un ringraziamento va anche agli agenti intervenuti per bloccare l’aggressione, ma per Montesano la vicenda non può essere affrontata come un fatto isolato. “Dobbiamo avere il coraggio di dire al Paese che stiamo attraversando uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni per l’intero sistema penitenziario italiano”, afferma. Il dirigente sindacale richiama i dati riportati dall’Osapp: oltre 66mila detenuti e un sovraffollamento effettivo che sfiorerebbe il 143 per cento, con situazioni particolarmente critiche in Puglia. Una pressione che, secondo l’organizzazione, si somma alla carenza di personale e alla difficoltà di gestire persone con bisogni sanitari complessi.

“Gli istituti ordinari e le infermerie carcerarie non sono strutture psichiatriche”, sottolinea Montesano, denunciando le condizioni di una Polizia penitenziaria “stremata da turni massacranti e cronici vuoti d’organico”. La richiesta è di intervenire contemporaneamente su più fronti: ridurre il sovraffollamento, rafforzare gli organici, predisporre presidi sanitari e psichiatrici adeguati fuori dalle sezioni ordinarie e assicurare tutele concrete agli operatori.

“Non bastano più le pacche sulle spalle o le promesse a lungo termine”, avverte. Sulla stessa emergenza interviene Ruggiero Damato, segretario regionale per la Puglia della Fsa-Cnpp-Spp, che distingue i primi segnali di cambiamento nella gestione locale dall’assenza, a suo giudizio, di risposte sufficienti ai livelli superiori. Con l’insediamento della nuova comandante e della nuova catena di comando, osserva il sindacalista, si intravedono una maggiore attenzione verso il personale e i primi elementi di discontinuità. Restano però irrisolti i problemi che richiedono decisioni regionali e nazionali. Per Damato, la gestione dei detenuti con gravi disturbi psichiatrici non può continuare a ricadere sulle normali sezioni detentive: occorrono strutture dedicate e percorsi di assistenza appropriati. Il segretario regionale sollecita il ricorso alle Rems nei casi previsti e arriva a chiedere alle istituzioni di valutare la riapertura degli ospedali psichiatrici. Alla denuncia aggiunge un appello alla dirigenza dell’amministrazione e della Polizia penitenziaria affinché valuti iniziative giudiziarie, compresa la costituzione di parte civile, per accertare eventuali responsabilità legate alla mancata rimozione dei rischi.

Il tema, sostiene, riguarda tanto le conseguenze fisiche delle aggressioni quanto quelle psicologiche, oltre ai costi sanitari e alle assenze dal servizio. La Fsa-Cnpp-Spp indica quindi una serie di immobili pugliesi sui quali chiede una verifica per un possibile recupero a fini sanitari. Nel Foggiano cita il penitenziario di Bovino, descritto come una struttura costruita negli anni Novanta per circa 120 detenuti e mai aperta, e quello di Accadia, anch’esso indicato come mai attivato. Il sindacato richiama inoltre altri edifici nell’area di Orsara, Volturara e Castelnuovo della Daunia, denunciando la presenza nella provincia di circa cinque strutture nuove o ex mandamentali rimaste inutilizzate. Nell’elenco compaiono anche la casa mandamentale di Casamassima e gli immobili di Spinazzola e Minervino Murge, per i quali vengono segnalate vicende di abbandono o difficili riconversioni. Nel Salento, l’attenzione si concentra sulle ex strutture mandamentali di Galatina e Maglie, che l’organizzazione descrive come sostanzialmente inutilizzate. Si tratta delle indicazioni avanzate dal sindacato, sulle quali Damato chiede alla Regione Puglia di attivare un approfondimento concreto, verificando disponibilità degli edifici, condizioni e possibilità di conversione. Secondo la stima proposta dalla Fsa-Cnpp-Spp, il recupero complessivo delle strutture elencate potrebbe consentire di accogliere oltre mille persone, una previsione che richiederebbe valutazioni tecniche e sanitarie. Per il segretario regionale, il punto è dare seguito alle proposte e sottrarre gli istituti ordinari a una gestione dell’emergenza che espone quotidianamente il personale. L’Osapp, intanto, annuncia che seguirà le condizioni dell’agente ferito e porterà la vicenda nelle sedi istituzionali, chiedendo al Governo e all’Amministrazione penitenziaria risposte sulla sicurezza e sulla tenuta degli istituti.