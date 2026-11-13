Doppia protesi d’anca in un solo intervento: al “Ferrari” di Casarano un 70enne torna a camminare

Una grave patologia bilaterale che aveva compromesso la mobilità, risolta in un’unica seduta operatoria grazie a tecniche chirurgiche di ultima generazione. All’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia diretta dal dottor Paolo Pichierri ha eseguito con successo un doppio impianto protesico d’anca su un paziente di 70 anni, permettendogli di rimettersi in piedi e camminare a meno di ventiquattro ore dall’uscita dalla sala operatoria.
L’uomo era affetto da una severa osteonecrosi bilaterale delle teste femorali, una condizione che aveva irrigidito entrambe le articolazioni limitando pesantemente la sua autonomia. L’équipe medica ha scelto di intervenire contemporaneamente su entrambi i lati adottando una tecnica mini-invasiva con accesso anteriore, abbinata a un protocollo postoperatorio fast track (recupero rapido). La sinergia tra procedura chirurgica e percorso riabilitativo ha permesso al settantenne di tornare a deambulare a carico completo, con il solo ausilio di due stampelle, già nella prima giornata successiva all’intervento.
«Si tratta di un intervento particolarmente significativo per la complessità del quadro clinico e per la possibilità di trattare entrambe le anche in un’unica seduta chirurgica – sottolinea il dottor Paolo Pichierri, direttore del reparto. La scelta della tecnica mini-invasiva anteriore, associata a un percorso di recupero rapido, ha consentito di ottenere un risultato funzionale importante che premia il lavoro di tutta l’équipe e della collaborazione con l’area anestesiologica e fisiatrica, confermando quanto sia fondamentale integrare competenze chirurgiche e un’attenta organizzazione dell’assistenza».
L’équipe operativa, guidata dall’ottobre 2025 dal dottor Pichierri e composta dai medici Marco Giaracuni, Alberto Casto, Fabrizio Piacquadio e Raffaele De Gabriele, conferma così il trend di crescita dell’Ortopedia di Casarano, inserita nel Dipartimento Ortopedico e Neurotraumatologico della ASL Lecce diretto dal dottor Giuseppe Rollo. Nel primo semestre del 2026 il reparto ha registrato un incremento significativo su tutti i fronti rispetto allo stesso periodo del 2025: +13,83% per i ricoveri, +25% per i Day Service e +9,78% per le prestazioni ambulatoriali.
«Quest’intervento testimonia il valore delle competenze professionali e del lavoro di squadra – ha commentato la Direttrice sanitaria della ASL Lecce, Maria Nacci – e rappresenta un esempio concreto del nostro impegno nel potenziamento dell’offerta specialistica degli ospedali del territorio, attraverso l’innovazione delle tecniche chirurgiche e lo sviluppo di percorsi di cura orientati ai bisogni dei pazienti».
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