Il cane mascotte del rione ucciso in piazza: conducente Suv condannato in primo grado assolto in appello

MONTERONI (Lecce) – Non fu un’azione compiuta deliberatamente con l’intento di uccidere. Anzi, a dirla tutta, in attesa del deposito delle motivazioni, non si sarebbe mai accorto di aver schiacciato “Biondo”, il cane mascotte del quartiere. E, semplificando i tecnicismi, trattandosi di un’azione colposa e non dolosa non si può configurare il reato di uccisione di animali. Per dire, sempre in sintesi, che la Corte d’appello di Lecce ha ribaltato la sentenza di condanna a 2 anni di reclusione assolvendo Michele Andriani, il 36enne di Monteroni, che alla guida di un Suv uccise la mascotte del rione in un piazzale di Monteroni, il 6 giugno 2019. La stessa procura generale aveva avanzato 8 mesi. Un episodio assurto alla ribalta delle cronache locali e nazionali alla luce del video dell’investimento ripreso da una telecamera di videosorveglianza in cui, scorrendo i frame, si vedeva l’automobilista che, giunto all’altezza dell’intersezione tra Corso Umberto e via E.De Filippo, saliva sullo scivolo del piazzale investendo con la ruota anteriore sinistra il malcapitato cane randagio.

Con una manovra del tutto repentina, scorrendo le immagini, che appariva deliberatamente compiuta per investire l’animale mentre riposava. Subito dopo Andriani avrebbe ingranato la retromarcia, effettuando un’inversione, così come segnalato dall’accensione delle luci poste sul retro dell’autovettura. “Ma si sarebbe trattato di una manovra del tutto inaspettata – hanno sostenuto gli avvocati dell’automobilista, i legali Amilcare Tana e Alessandro Favale, nel processo d’appello – Andreini aveva ricevuto una telefonata per sistemare una faccenda urgente e non si è accorto di aver investito il cane peraltro stando alla guida di un’auto molto alta e che non consente di vedere una visuale perfetta verso il basso”.

Giorni dopo l’investimento, il giovane si presentò in caserma per negare di aver investito deliberatamente il cane e spegnere così le polemiche alimentate dai social dove era stato indicato come un mostro. Ai carabinieri l’automobilista riferì di non essersi accorto della presenza del cane scambiato per una pietra. Andreini è stato così assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato alla luce dell’effettiva mancanza del dolo nella sua azione. Con la sentenza che ribalta il verdetto emesso il 22 marzo 2022 dalla giudice monocratica Francesca Mariano decadono i risarcimenti disposti in favore delle Associazioni Improta assistita dall’avvocato Giordano Bacile di Castiglione e Oipa Italia Onlus (assistita dall’avvocato Vincenza Raganato) che in primo grado aveva depositato una consulenza sull’incidente in cui era stato allegato il video del cagnolino ucciso.