Trasportava oltre 35 chili di oro e preziosi senza autorizzazione, imprenditore denunciato

Sud Salento – Trasporto di ori e preziosi per un valore di oltre 80mila euro senza le prescrizioni previste per legge. Nel corso di un ordinario controllo economico del territorio su strada, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Otranto hanno fermato un imprenditore del Basso Salento, operante nel settore della vendita all’ingrosso di gioielli e orologi, trovato in possesso di un quantitativo di oro, trasportato in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Ricorrendone i presupposti di legge, i finanzieri hanno successivamente esteso le attività di ricerca e perquisizione anche presso il domicilio ed un vecchio locale commerciale nella disponibilità dell’indagato. Il complesso delle attività ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 465 grammi di oro, 35 chilogrammi di preziosi in argento, per un valore di mercato pari ad oltre 80mila euro, nonché denaro contante pari a mille euro, ritenuto il provento dell’attività illecita ipotizzata.

Dai preliminari approfondimenti investigativi è emerso che l’indagato, sfruttando come copertura la propria attività prevalente, esercitava abusivamente anche la compravendita di oro e argento, in assenza della prescritta iscrizione nell’apposito Registro tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM).

Per tale ragione, l’imprenditore è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce, per le fattispecie delittuose di ricettazione ed esercizio abusivo dell’attività di compravendita e permuta di oggetti in oro e altri preziosi. Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi volti a ricostruire e disarticolare l’intera catena di approvvigionamento, nonché a valorizzare compiutamente gli aspetti di natura fiscale connessi alle operazioni commerciali illecite poste in essere.

Il contrasto dell’abusivismo commerciale nello specifico settore rappresenta una priorità per la Guardia di Finanza, considerando che, oltre a danneggiare i commercianti onesti, queste pratiche possono celare fenomeni illeciti che alimentano il riciclaggio e garantiscono profitti alla criminalità organizzata.