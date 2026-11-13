Scrivere “dal vero” tra teatro e letteratura: a Spongano il laboratorio gratuito con Lorenzo Donati

SPONGANO (Lecce) – Nuovo appuntamento gratuito con Fuor di Libro, il progetto ideato da Ultimi Fuochi Teatro e finanziato dal Centro per il libro e la lettura per avvicinare i più giovani al mondo della narrazione attraverso i linguaggi del teatro, del cinema e del podcast. Sabato 14 novembre, alle ore 16:30, gli spazi del Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano ospiteranno il laboratorio dal titolo “Raccontare e raccontarsi. Scrivere «dal vero» tra teatro e letteratura”, curato da Lorenzo Donati del collettivo Altre Velocità.
Al centro dell’incontro ci sarà il legame sempre più stretto tra il racconto autobiografico e la scena contemporanea. Negli ultimi decenni, infatti, il vissuto personale e la biografia hanno assunto un ruolo centrale, trasformando profondamente la drammaturgia attraverso fenomeni come il teatro documentario, la «nuova performance epica» e il cosiddetto «trend del reale». Attraverso la visione di frammenti di spettacoli e la condivisione di materiali di analisi, i partecipanti esploreranno il confine sottile tra realtà e invenzione, sperimentando in prima persona le potenzialità della scrittura autobiografica tra ambito letterario ed educativo.
A guidare il percorso sarà uno dei maggiori studiosi italiani dei meccanismi di «scrittura con la realtà». Lorenzo Donati insegna al DAMS e al Corso di laurea in Educazione professionale dell’Università di Bologna, dove è anche assegnista di ricerca presso il Dipartimento delle Arti con un progetto dedicato alle forme di fruizione emergenti supervisionato da Matteo Casari; la sua attività di indagine spazia inoltre dal teatro argentino contemporaneo al rapporto tra scena, educazione e cura.
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