“Parla con me”: sabato 14 novembre al Festival del Cinema Europeo il documentario di Sophie Chiarello girato a Lecce

LECCE – Dopo l’esordio nazionale dello scorso ottobre ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, approda finalmente nella città in cui è nato “Parla con me”, il nuovo documentario firmato dalla regista italofrancese di origini salentine Sophie Chiarello. L’opera, inserita nella selezione ufficiale della sezione Cinema e realtà della 27ª edizione del Festival del Cinema Europeo, sarà proiettata sabato 14 novembre alle ore 18 presso il Cinema Massimo di Lecce, alla presenza dell’autrice che incontrerà il pubblico in sala.

Proseguendo il percorso di ricerca sull’età evolutiva già tracciato con “Il Cerchio”, la regista, già vincitrice del David di Donatello 2023 e del Nastro d’Argento 2026, accende i riflettori su un gruppo di adolescenti dell’Istituto Comprensivo “P. Stomeo – G. Zimbalo” di Lecce, nella zona 167. La macchina da presa segue i ragazzi nel loro quotidiano, tra i banchi di scuola, le mura domestiche e il laboratorio teatrale guidato dall’attore e regista Ippolito Chiarello, protagonista del film insieme ai giovani studenti Francesco Carlà, Tommaso Centonze, Giada Colucci, Adam De Oronzo, Cristiano Gaetani, Lorenzo Gnoni, Cheryl Grasso, Rayane Matteo Jendoubi, Carolina Longo, Caterina Mele, Benedetta Monaco, Olga Moscara, Greta Pagliara, Ginevra Quaranta e Sofia Virgulto.

Scritto e diretto da Sophie Chiarello, il lavoro è prodotto da Matteo Chiarello per l’Istituto Stomeo-Zimbalo con la produzione esecutiva di Eutopia, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola con il finanziamento del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le attività promozionali godono invece della collaborazione di Apulia Film Commission e Regione Puglia (risorse POC Puglia 2021/2027 – intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026”). Completano il comparto tecnico Giancarlo Cardillo alla fotografia, Luigi Caggiano al montaggio, Silvia Orengo al montaggio e mix del suono, Michele Leucci alla presa diretta e le musiche originali firmate da Angelo e Alessandro Trabace.