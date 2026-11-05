Agrogepaciok, a Lecce cinque giornate dedicate al futuro del food

Al via sabato 7 novembre, al Centro Fiere di piazza Palio, la 21ª edizione di Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, firmato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro. Super ospiti 2026, attesi, tra gli altri, nei quattro Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria, Gabriele Bonci, Tommaso Foglia, Renato Bosco e Domingo Schingaro.

Fino a mercoledì 11 novembre, la manifestazione richiama nel Salento le più importanti aziende e i maggiori operatori e buyer del settore Food, Beverage e Ho.Re.Ca., offrendo una panoramica di prodotti, tecnologie e soluzioni per l’intera filiera e occasioni di aggiornamento e business.

Con 10.000 mq di spazio espositivo, oltre 400 brand nazionali e internazionali, 200 ore di formazione professionale e quattro concorsi, Agrogepaciok è la più grande fiera professionale annuale del Sud Italia dedicata al food & beverage.

Il programma sarà arricchito da showcooking, degustazioni, workshop e dimostrazioni tecniche, con professionisti provenienti da tutta Italia.

GLI OSPITI DELLA 21ª EDIZIONE

Ad aprire la rosa dei protagonisti del 2026 è Gabriele Bonci, panificatore romano e fondatore di Pizzarium, tra i nomi più autorevoli della pizza contemporanea italiana. Con la sua visione ha rivoluzionato il mondo della pizza in teglia, trasformando un prodotto della tradizione popolare in un’espressione di ricerca gastronomica. Protagonista di programmi televisivi come Pizza Hero e Chef’s Table: Pizza su Netflix, Bonci ha fatto della qualità delle materie prime, della valorizzazione dei grani e del rispetto della terra i pilastri della propria filosofia. Un percorso in cui artigianalità e sostenibilità si incontrano, dando nuova identità al mondo della pizza e della panificazione. Sarà nei Forum Pizzeria e Panificazione domenica 8 novembre.

Il Forum Pasticceria lunedì 9 accoglierà Tommaso Foglia, pastry chef, docente e formatore, tra i volti più apprezzati della pasticceria contemporanea italiana e giudice del programma televisivo Bake Off.

Cresciuto in una famiglia di panettieri, ha iniziato il proprio percorso nell’alta gastronomia al ristorante stellato Don Alfonso 1890, maturando poi esperienze professionali internazionali, da Roma a Dubai, passando per Positano, Marrakech e Irlanda. La sua visione della pasticceria unisce tecnica e creatività, con attenzione alla condivisione delle competenze e alla valorizzazione dei giovani talenti.

La ricerca incontra l’arte della pizza anche con Renato Bosco, conosciuto come il “Pizzaricercatore” e tra i nomi di riferimento della pizza contemporanea italiana. Da oltre quarant’anni esplora il mondo degli impasti, delle fermentazioni e delle lievitazioni, sviluppando nuove interpretazioni dell’arte bianca. Insignito del titolo di Maestro dell’Impasto da Gambero Rosso, ha fatto della sperimentazione la propria cifra distintiva, con creazioni come Crunch®, DoppioCrunch® e Aria di Pane®. Il suo lavoro mette in relazione tecnica e ricerca, ampliando le possibilità espressive della pizza. Sarà nei Forum Pizzeria e Panificazione lunedì 9 novembre.

Infine, ad Agrogepaciok 2026 ci sarà Domingo Schingaro, chef pugliese ed Executive Chef di Borgo Egnazia, resort di Savelletri di Fasano (BR). Insignito della Stella Michelin, dei Tre Cappelli della Guida de L’Espresso e delle Due Forchette del Gambero Rosso, Schingaro sarà protagonista mercoledì 11 novembre del tradizionale showcooking stellato di chiusura di Agrogepaciok, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.

La sua cucina mediterranea valorizza gli ingredienti vegetali e celebra la biodiversità della Puglia, attraverso una particolare attenzione alle materie prime e alla stagionalità. In occasione dello showcooking, le sue creazioni saranno accompagnate dai vini di Feudi di Guagnano, cantina ufficiale dell’appuntamento: un incontro tra due espressioni d’eccellenza del panorama enogastronomico pugliese, nel segno del gusto e dell’identità territoriale.

I CONCORSI PROFESSIONALI

Anche nel 2026 Agrogepaciok rinnova gli appuntamenti dedicati alla creatività, alla competizione e alla crescita delle nuove generazioni di professionisti, con tre concorsi consolidati e una novità dedicata alla cucina e alle produzioni del territorio.

Domenica 8 novembre il Forum Pasticceria ospiterà la 14ª edizione di “Dolci Talenti – Premio Antonio Catamo”, concorso rivolto agli studenti e ai giovani pasticceri under 25. Protagonista della competizione sarà una torta da cerimonia nella versione Long Cake, espressione di abilità artigianale e originalità. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Pasticceria Internazionale, attraverso il progetto Futuri Talenti, e con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.

Lunedì 9 novembre sarà la volta della 6ª edizione del Concorso Nazionale Pizzagrogepaciok, in programma al Forum Pizzeria e dedicata alla preparazione della pizza tonda classica. I partecipanti si confronteranno su tecnica, creatività e abilità davanti a una giuria di professionisti del settore. Il concorso è organizzato in collaborazione con l’Associazione Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (MPGS) di Confcommercio Imprese Lecce.

Mercoledì 11 novembre torna “Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone”, giunto all’undicesima edizione. Lo storico appuntamento celebra il pasticciotto, uno dei simboli più riconoscibili della tradizione dolciaria salentina, e l’eredità del Maestro Andrea Ascalone, premiando chi saprà interpretare al meglio la ricetta tradizionale. Il concorso è organizzato in collaborazione con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.

GLI ISTITUTI ALBERGHIERI PROTAGONISTI DEL NUOVO CONCORSO DI CUCINA

Tra le novità del 2026 debutta “Radici e innovazione – La patata dolce al piatto”, concorso gastronomico in programma martedì 10 novembre e rivolto agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. La prova chiederà ai giovani concorrenti di valorizzare la patata dolce attraverso la realizzazione di un menù salato completo, combinando tecnica e creatività.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle produzioni locali avviato lo scorso anno. La patata dolce coltivata a Frigole sarà al centro della competizione e offrirà lo spunto per esplorare ulteriori possibilità gastronomiche, dalle preparazioni salate alle applicazioni in Pasticceria e Panificazione.

I QUATTRO FORUM

Per cinque giorni, laboratori in diretta, showcooking, contest, masterclass, dimostrazioni tecniche e momenti di approfondimento si alterneranno nei quattro Forum, grazie alla collaborazione con alcuni dei più importanti professionisti e delle più rappresentative associazioni del territorio.

Forum Cucina – a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento degli chef Gigi Perrone, Daniele Pecoraro e Marco Paladini.

Forum Pasticceria – a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, con il coordinamento dei Maestri Pasticcieri Giuseppe Zippo e Antonella Biasco.

Forum Pizzeria – a cura di MPGS – Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento dei Maestri Pizzaioli Marco Paladini e Angelo D’Amico.

Forum Panificazione – a cura di Agrogepaciok, con il coordinamento del maestro Matteo Toma.

AGROGEPACIOK e US LECCE

Il gusto e lo sport si incontrano nel segno di Lecce. Nasce la collaborazione tra Agrogepaciok e Unione Sportiva Lecce: due realtà che, ciascuna nel proprio ambito, portano il nome della città oltre i confini del Salento e contribuiscono a far conoscere e valorizzare il territorio.

A dare forma a questo legame sarà il logo del club giallorosso sulle giacche di tutti i maestri che animeranno i Forum della fiera, dai grandi ospiti ai professionisti impegnati nelle dimostrazioni. Un segno concreto di appartenenza che accompagnerà il lavoro dei protagonisti di Agrogepaciok, rendendoli ambasciatori di una terra capace di esprimere eccellenza in campo e in cucina.

AGROGEPACIOK CHARITY PARTNER DI FONDAZIONE VERONESI

Anche per il 2026 Agrogepaciok rinnova la collaborazione con Fondazione Veronesi, confermandosi charity partner a sostegno della ricerca scientifica. Un sodalizio che si consolida grazie anche all’impegno della dottoressa Annamaria Leucci, referente della Delegazione di Lecce della Fondazione, nel coinvolgere le realtà del territorio e sensibilizzare il pubblico sull’importanza del sostegno alla ricerca.

Durante la manifestazione sarà allestito un banchetto dedicato alla vendita di prodotti dolciari di alta qualità: i panettoni del Maestro Giuseppe Zippo e le tavolette di cioccolato di Maglio Cioccolato. Un’iniziativa che mette in dialogo l’eccellenza dell’artigianato dolciario e la solidarietà, offrendo ai visitatori la possibilità di contribuire concretamente al sostegno della ricerca scientifica.

COLLABORAZIONI E ISTITUZIONI

Agrogepaciok è organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro e presentato da Camera di Commercio di Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, Confesercenti Lecce, CNA Lecce, UnionAlimentari – Confapi, Coldiretti Sede di Lecce, Confagricoltura Lecce, Federaziende, Claai Lecce, ConfimpreseSalento e Cia Puglia Area Salento.

La manifestazione si svolge con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Lecce e con il sostegno della Regione Puglia. Collaborano attivamente l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, l’Associazione Cuochi Salentini e i Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (MPGS) di Confcommercio Imprese Lecce.

Sono media partner la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore dal 1978, e TuttoGelato, magazine dedicato al mondo della gelateria.

ORARI DI APERTURA

Dal 7 al 10 novembre: 10.00–19.00

Mercoledì 11 novembre: 10.00–18.00

PROGRAMMA FORUM CUCINA 2026

a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento degli chef Gigi Perrone, Daniele Pecoraro e Marco Paladini.

SABATO 7 NOVEMBRE

10:30 16:30 Preparazione Buffet inaugurale

Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce

DOMENICA 8 NOVEMBRE

14:30 15:30 Demo “Terrina di carote arrosto, le sue declinazioni, fonduta di formaggio di grotta, olio alle erbe e pepi.

Chef Marco Paladini e Daniele Pecoraro

15:30 16:30 Demo “Triddri alla farina di lenticchie rosse, legumi croccanti, crema di rape arrosto, olio, aglio e peperoncino.

Chef Alessio Gubello e Michele Lazoi – Pasta D’Elite

16:30 17:30 Demo “Contrasto affumicato” risotto alla melanzana affumicata, ristretto di pane, nocciola e vincotto

Chef Cristiano Stamerra e Gabriele Giannone – Team Atenze – Hotel Patria

17:30 18:30 – Demo Memorie di Muersi fritti, mignuli selvatici, piselli di Zollino e giardiniera liquida

Chef Simone De Siato, Simone Centonze e Chiara Rizzo – Team Masseria Donna Menga

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE

“Quando la cucina incontra la pizza: contaminazioni, tecniche e nuove prospettive gastronomiche”

Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

1° edizione del concorso Gastronomico “Radici e Innovazione” La patata dolce al piatto!

Concorso riservato agli alunni degli Istituti Alberghieri

18:00 19:00 Premiazione concorso Gastronomico “Radici e Innovazione”

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

11:00 12:00 Pasta Crossover

Chef Jia Bi & Tommaso Perrucci – Specialist Casillo

13:00 Show-cooking dello Chef Domingo Schingaro, 1 stella Michelin, Executive Chef del Ristorante “Due camini” di Borgo Egnazia

Zucca, salsa olandese e fondo di zucca

Ruote pazze e cipolla margherita

Verza maturata ai 3 pepi

PROGRAMMA FORUM PASTICCERIA

Coordinamento del Forum Pasticceria a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce

SABATO 7 NOVEMBRE

13:00 – Inizio lavori di allestimento e decorazione torta inaugurale Agrogepaciok 2026

A cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.

17:00 – Allestimento buffet inaugurale

A cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.

DOMENICA 8 NOVEMBRE

10:30 – 14:30 – 14° Edizione del Concorso “Dolci Talenti”, organizzato da Agrogepaciok e da Pasticceria Internazionale, attraverso il progetto “Futuri Talenti”, con la collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.

15:00 – 16:30 “Panettone Lab” – Laboratorio dedicato alla produzione del panettone artigianale – Focus sulla diversificazione delle consistenze.

A cura del Maestro Pasticcere Giuseppe Zippo

16:30 – 18:00 – “Quando la colazione diventa XXL”

a cura della Maestra Pasticcera Antonella Biasco

18:15 – 19:00 – Premiazione Concorso “Dolci Talenti”

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE

11:30 – 13:00 – La Colazione

Brioche Dark caramel

Cake Fava Tonka

A cura del Maestro Pasticcere Tommaso Foglia

15:00 – 17:00 – Mono Porzione Tahiti – Ti porto al cinema

A cura del Maestro Pasticcere Tommaso Foglia

17:00 – 18:30 – Cioccolatini 2.0

A cura dei Maestri Pasticceri Luigi Derniolo e Massimiliano Baglivo

MARTEDI’ 10 NOVEMBRE

Coordinamento tecnico a cura dell’Associazione FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria

11:00 – 12:00 – Torte da forno moderne

Demo a cura del Maestro Pasticcere Marco Andronico

12:30 – 13:30 – Monoporzione Gioia

Demo a cura del Maestro Pasticcere Giuseppe Zippo

14:00 – 15:00 “Il Frollino di Sandra”

A cura della Maestra Pasticcera Sandra Ricchiuto

15:00 – 16:30 – Red Velvet Gluten Free

Demo a cura della Maestra Pasticcera Serena Cosma

17:00 – 18:30 – Torte Innovative

Demo a cura del Maestro Pasticcere Enrico Casarano



MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

10:30 – 14:00 – 11° Edizione del concorso “Dolci Tradizioni” – Premio Andrea Ascalone

15:30 – 17:00 – Talk From Bean to bar – collaborare con le comunità per un cioccolato Premium

A cura di Matteo Maglio responsabile ricerca e sviluppo di Maglio Cioccolato

17:15 – 18:00 Premiazione Concorso “Dolci Tradizioni” – Premio Andrea Ascalone

PROGRAMMA FORUM PANIFICAZIONE

A cura di Agrogepaciok con il coordinamento del Maestro Matteo Toma

SABATO 7 NOVEMBRE

12:00 13:00 – Preparazione “Puccette salentine”

13:30 14:30 – Preparazione Pizza alla pala

15:00 16:30 – Tecniche di preparazione Buffet inaugurale

17:00 – Gran buffet inaugurale

Maestro Matteo Toma

DOMENICA 8 NOVEMBRE

11:00 12:00 Street Bread in doppia cottura

Maestri Salvatore Vullo e Maicol Rizzo – Specialist Casillo

12:30 13:30 – Puccia salentina

Mamì impasti d’autore

14:00 15:30 Pizza alla pala

Maestro Matteo Toma

15:30 17:00 – I grani antichi: saragolla, timilia, preciasacchi, senatore Cappelli, grano saraceno, farro monococco, grano arso.

Maestro Stefano Salvatore – Chicci e grani – Lecce

17:30 18:30 – La pizza in teglia romana

SPECIAL GUEST: Maestro Gabriele Bonci

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE

11:00 12:00 – Pizza alla pala

Maestro Matteo Toma

13:00 14:30 – Demo a 4 mani “La baciata, un’unica anima, evoca il pane e la pizza”

SPECIAL GUEST Maestro Renato Bosco

Maestro Matteo Toma

15:00 16:00 – Pizza Dessert

Maestro Matteo Toma e staff dell’Artigiano della Pizza di Parabita

17:15 18:30 – Pane casereccio

Maestro Andrea Toma

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE

11:00 12:00 – Focaccia artistica

Maestro Matteo Toma

12:30 13:30 – Puccia salentina

Mamì impasti d’autore

15:00 16:00 – Pizza alla pala

17:15 18:30 – Puccette salentine con impasto alla pizzaiola

Maestro Matteo Toma

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE

11:00 12:00 – Pizza rustica ripiena da forno

12:30 13:30 – Ciabatte di semola

15:00 16:00 – Pizza dessert

16:15 17:30 – Pizza alla pala

Maestro Matteo Toma

PROGRAMMA FORUM PIZZERIA

Coordinamento del Forum Pizzeria a cura dei Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce

SABATO 7 NOVEMBRE

11:00 – 12.30 Preparazione, impasto, stesura, condimento e cottura pizza Gluten Free

Maestro Pizzaiolo Luca Ornatino

Focus sul rispetto delle normative vigenti nella Regione Puglia

Intervento a cura di AIC – Associazione Italiana Celiachia – Presidente Michele Calabrese e Dott.ssa Antonella Spedicato

13:00 – 14:15 – Intaglio frutta e vegetali

Maestro Giuseppe Guida

14:30 – 15:00 – La Pizza Contemporanea

Maestri Alessandro Coia e Michele Rosato – Specialist Casillo

15:00 – 15:30 – La Ruota di Carro

Maestri Mirko Maglio e Marco Cacace – Specialist Casillo

17:00 – 18:00 – Tecniche di allestimento del buffet inaugurale Agrogepaciok 2026

Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce

DOMENICA 8 NOVEMBRE

11:00 – 12:00 Contrasti d’Autunno

Maestri Lorenzo Benigno e Luca Marcuccio – Specialist Casillo

12:15 – 13:15 Presentazione Delizia spa a cura del Ceo Giovanni D’ambruoso

13:15 – 14:15 Pizza in pala

SPECIAL GUEST Maestro Gabriele Bonci

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE

10:00 Inizio registrazione partecipanti 6° edizione del concorso Pizzagrogepaciok

11:00 Inizio 6° edizione concorso Pizzagrogepaciok

16:00 17:00 Aria fritta: il volume, la leggerezza e la croccantezza attraverso la frittura

SPECIAL GUEST: Maestro Renato Bosco

17:00 17:15 Presentazione Azienda Delizia Spa con lavorazione in diretta della mozzarella

17:15 – 18:00 La Contemporanea Altograno

Maestro Cristiano Taurisano Luppolo & Farina – Specialist Casillo

18:00 Premiazione concorso Pizzagrogepaciok

MARTEDI 10 NOVEMBRE

17:00 – 18:00 La Pizza Contemporanea del Maestro Riccardo Toraldo Vs Teglia Romana dei Maestri Gabriele Urso e Luigi Marra – Specialist Casillo