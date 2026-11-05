Agrogepaciok, a Lecce cinque giornate dedicate al futuro del food

Al via sabato 7 novembre, al Centro Fiere di piazza Palio, la 21ª edizione di Agrogepaciok, il Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, firmato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro. Super ospiti 2026, attesi, tra gli altri, nei quattro Forum dedicati a Cucina, Pasticceria, Panificazione e Pizzeria, Gabriele Bonci, Tommaso Foglia, Renato Bosco e Domingo Schingaro.
Fino a mercoledì 11 novembre, la manifestazione richiama nel Salento le più importanti aziende e i maggiori operatori e buyer del settore Food, Beverage e Ho.Re.Ca., offrendo una panoramica di prodotti, tecnologie e soluzioni per l’intera filiera e occasioni di aggiornamento e business.
Con 10.000 mq di spazio espositivo, oltre 400 brand nazionali e internazionali, 200 ore di formazione professionale e quattro concorsi, Agrogepaciok è la più grande fiera professionale annuale del Sud Italia dedicata al food & beverage.
Il programma sarà arricchito da showcooking, degustazioni, workshop e dimostrazioni tecniche, con professionisti provenienti da tutta Italia.
GLI OSPITI DELLA 21ª EDIZIONE
Ad aprire la rosa dei protagonisti del 2026 è Gabriele Bonci, panificatore romano e fondatore di Pizzarium, tra i nomi più autorevoli della pizza contemporanea italiana. Con la sua visione ha rivoluzionato il mondo della pizza in teglia, trasformando un prodotto della tradizione popolare in un’espressione di ricerca gastronomica. Protagonista di programmi televisivi come Pizza Hero e Chef’s Table: Pizza su Netflix, Bonci ha fatto della qualità delle materie prime, della valorizzazione dei grani e del rispetto della terra i pilastri della propria filosofia. Un percorso in cui artigianalità e sostenibilità si incontrano, dando nuova identità al mondo della pizza e della panificazione. Sarà nei Forum Pizzeria e Panificazione domenica 8 novembre.
Il Forum Pasticceria lunedì 9 accoglierà Tommaso Foglia, pastry chef, docente e formatore, tra i volti più apprezzati della pasticceria contemporanea italiana e giudice del programma televisivo Bake Off.
Cresciuto in una famiglia di panettieri, ha iniziato il proprio percorso nell’alta gastronomia al ristorante stellato Don Alfonso 1890, maturando poi esperienze professionali internazionali, da Roma a Dubai, passando per Positano, Marrakech e Irlanda. La sua visione della pasticceria unisce tecnica e creatività, con attenzione alla condivisione delle competenze e alla valorizzazione dei giovani talenti.
La ricerca incontra l’arte della pizza anche con Renato Bosco, conosciuto come il “Pizzaricercatore” e tra i nomi di riferimento della pizza contemporanea italiana. Da oltre quarant’anni esplora il mondo degli impasti, delle fermentazioni e delle lievitazioni, sviluppando nuove interpretazioni dell’arte bianca. Insignito del titolo di Maestro dell’Impasto da Gambero Rosso, ha fatto della sperimentazione la propria cifra distintiva, con creazioni come Crunch®, DoppioCrunch® e Aria di Pane®. Il suo lavoro mette in relazione tecnica e ricerca, ampliando le possibilità espressive della pizza. Sarà nei Forum Pizzeria e Panificazione lunedì 9 novembre.
Infine, ad Agrogepaciok 2026 ci sarà Domingo Schingaro, chef pugliese ed Executive Chef di Borgo Egnazia, resort di Savelletri di Fasano (BR). Insignito della Stella Michelin, dei Tre Cappelli della Guida de L’Espresso e delle Due Forchette del Gambero Rosso, Schingaro sarà protagonista mercoledì 11 novembre del tradizionale showcooking stellato di chiusura di Agrogepaciok, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione.
La sua cucina mediterranea valorizza gli ingredienti vegetali e celebra la biodiversità della Puglia, attraverso una particolare attenzione alle materie prime e alla stagionalità. In occasione dello showcooking, le sue creazioni saranno accompagnate dai vini di Feudi di Guagnano, cantina ufficiale dell’appuntamento: un incontro tra due espressioni d’eccellenza del panorama enogastronomico pugliese, nel segno del gusto e dell’identità territoriale.
I CONCORSI PROFESSIONALI
Anche nel 2026 Agrogepaciok rinnova gli appuntamenti dedicati alla creatività, alla competizione e alla crescita delle nuove generazioni di professionisti, con tre concorsi consolidati e una novità dedicata alla cucina e alle produzioni del territorio.
Domenica 8 novembre il Forum Pasticceria ospiterà la 14ª edizione di “Dolci Talenti – Premio Antonio Catamo”, concorso rivolto agli studenti e ai giovani pasticceri under 25. Protagonista della competizione sarà una torta da cerimonia nella versione Long Cake, espressione di abilità artigianale e originalità. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Pasticceria Internazionale, attraverso il progetto Futuri Talenti, e con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.
Lunedì 9 novembre sarà la volta della 6ª edizione del Concorso Nazionale Pizzagrogepaciok, in programma al Forum Pizzeria e dedicata alla preparazione della pizza tonda classica. I partecipanti si confronteranno su tecnica, creatività e abilità davanti a una giuria di professionisti del settore. Il concorso è organizzato in collaborazione con l’Associazione Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (MPGS) di Confcommercio Imprese Lecce.
Mercoledì 11 novembre torna “Dolci Tradizioni – Premio Andrea Ascalone”, giunto all’undicesima edizione. Lo storico appuntamento celebra il pasticciotto, uno dei simboli più riconoscibili della tradizione dolciaria salentina, e l’eredità del Maestro Andrea Ascalone, premiando chi saprà interpretare al meglio la ricetta tradizionale. Il concorso è organizzato in collaborazione con l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.
GLI ISTITUTI ALBERGHIERI PROTAGONISTI DEL NUOVO CONCORSO DI CUCINA
Tra le novità del 2026 debutta “Radici e innovazione – La patata dolce al piatto”, concorso gastronomico in programma martedì 10 novembre e rivolto agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti professionali per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. La prova chiederà ai giovani concorrenti di valorizzare la patata dolce attraverso la realizzazione di un menù salato completo, combinando tecnica e creatività.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle produzioni locali avviato lo scorso anno. La patata dolce coltivata a Frigole sarà al centro della competizione e offrirà lo spunto per esplorare ulteriori possibilità gastronomiche, dalle preparazioni salate alle applicazioni in Pasticceria e Panificazione.
I QUATTRO FORUM
Per cinque giorni, laboratori in diretta, showcooking, contest, masterclass, dimostrazioni tecniche e momenti di approfondimento si alterneranno nei quattro Forum, grazie alla collaborazione con alcuni dei più importanti professionisti e delle più rappresentative associazioni del territorio.
Forum Cucina – a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento degli chef Gigi Perrone, Daniele Pecoraro e Marco Paladini.
Forum Pasticceria – a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, con il coordinamento dei Maestri Pasticcieri Giuseppe Zippo e Antonella Biasco.
Forum Pizzeria – a cura di MPGS – Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento dei Maestri Pizzaioli Marco Paladini e Angelo D’Amico.
Forum Panificazione – a cura di Agrogepaciok, con il coordinamento del maestro Matteo Toma.
AGROGEPACIOK e US LECCE
Il gusto e lo sport si incontrano nel segno di Lecce. Nasce la collaborazione tra Agrogepaciok e Unione Sportiva Lecce: due realtà che, ciascuna nel proprio ambito, portano il nome della città oltre i confini del Salento e contribuiscono a far conoscere e valorizzare il territorio.
A dare forma a questo legame sarà il logo del club giallorosso sulle giacche di tutti i maestri che animeranno i Forum della fiera, dai grandi ospiti ai professionisti impegnati nelle dimostrazioni. Un segno concreto di appartenenza che accompagnerà il lavoro dei protagonisti di Agrogepaciok, rendendoli ambasciatori di una terra capace di esprimere eccellenza in campo e in cucina.
AGROGEPACIOK CHARITY PARTNER DI FONDAZIONE VERONESI
Anche per il 2026 Agrogepaciok rinnova la collaborazione con Fondazione Veronesi, confermandosi charity partner a sostegno della ricerca scientifica. Un sodalizio che si consolida grazie anche all’impegno della dottoressa Annamaria Leucci, referente della Delegazione di Lecce della Fondazione, nel coinvolgere le realtà del territorio e sensibilizzare il pubblico sull’importanza del sostegno alla ricerca.
Durante la manifestazione sarà allestito un banchetto dedicato alla vendita di prodotti dolciari di alta qualità: i panettoni del Maestro Giuseppe Zippo e le tavolette di cioccolato di Maglio Cioccolato. Un’iniziativa che mette in dialogo l’eccellenza dell’artigianato dolciario e la solidarietà, offrendo ai visitatori la possibilità di contribuire concretamente al sostegno della ricerca scientifica.
COLLABORAZIONI E ISTITUZIONI
Agrogepaciok è organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro e presentato da Camera di Commercio di Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, Confesercenti Lecce, CNA Lecce, UnionAlimentari – Confapi, Coldiretti Sede di Lecce, Confagricoltura Lecce, Federaziende, Claai Lecce, ConfimpreseSalento e Cia Puglia Area Salento.
La manifestazione si svolge con il patrocinio della Provincia di Lecce e del Comune di Lecce e con il sostegno della Regione Puglia. Collaborano attivamente l’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, l’Associazione Cuochi Salentini e i Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini (MPGS) di Confcommercio Imprese Lecce.
Sono media partner la rivista Pasticceria Internazionale, punto d’incontro dei professionisti del settore dal 1978, e TuttoGelato, magazine dedicato al mondo della gelateria.
ORARI DI APERTURA
Dal 7 al 10 novembre: 10.00–19.00
Mercoledì 11 novembre: 10.00–18.00
PROGRAMMA FORUM CUCINA 2026
a cura dell’Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce, con il coordinamento degli chef Gigi Perrone, Daniele Pecoraro e Marco Paladini.
SABATO 7 NOVEMBRE
10:30 16:30 Preparazione Buffet inaugurale
Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce
DOMENICA 8 NOVEMBRE
14:30 15:30 Demo “Terrina di carote arrosto, le sue declinazioni, fonduta di formaggio di grotta, olio alle erbe e pepi.
Chef Marco Paladini e Daniele Pecoraro
15:30 16:30 Demo “Triddri alla farina di lenticchie rosse, legumi croccanti, crema di rape arrosto, olio, aglio e peperoncino.
Chef Alessio Gubello e Michele Lazoi – Pasta D’Elite
16:30 17:30 Demo “Contrasto affumicato” risotto alla melanzana affumicata, ristretto di pane, nocciola e vincotto
Chef Cristiano Stamerra e Gabriele Giannone – Team Atenze – Hotel Patria
17:30 18:30 – Demo Memorie di Muersi fritti, mignuli selvatici, piselli di Zollino e giardiniera liquida
Chef Simone De Siato, Simone Centonze e Chiara Rizzo – Team Masseria Donna Menga
LUNEDI’ 9 NOVEMBRE
“Quando la cucina incontra la pizza: contaminazioni, tecniche e nuove prospettive gastronomiche”
Associazione Cuochi Salentini di Confcommercio Imprese Lecce
MARTEDI’ 10 NOVEMBRE
1° edizione del concorso Gastronomico “Radici e Innovazione” La patata dolce al piatto!
Concorso riservato agli alunni degli Istituti Alberghieri
18:00 19:00 Premiazione concorso Gastronomico “Radici e Innovazione”
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE
11:00 12:00 Pasta Crossover
Chef Jia Bi & Tommaso Perrucci – Specialist Casillo
13:00 Show-cooking dello Chef Domingo Schingaro, 1 stella Michelin, Executive Chef del Ristorante “Due camini” di Borgo Egnazia
Zucca, salsa olandese e fondo di zucca
Ruote pazze e cipolla margherita
Verza maturata ai 3 pepi
PROGRAMMA FORUM PASTICCERIA
Coordinamento del Forum Pasticceria a cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce
SABATO 7 NOVEMBRE
13:00 – Inizio lavori di allestimento e decorazione torta inaugurale Agrogepaciok 2026
A cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.
17:00 – Allestimento buffet inaugurale
A cura dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.
DOMENICA 8 NOVEMBRE
10:30 – 14:30 – 14° Edizione del Concorso “Dolci Talenti”, organizzato da Agrogepaciok e da Pasticceria Internazionale, attraverso il progetto “Futuri Talenti”, con la collaborazione dell’Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce.
15:00 – 16:30 “Panettone Lab” – Laboratorio dedicato alla produzione del panettone artigianale – Focus sulla diversificazione delle consistenze.
A cura del Maestro Pasticcere Giuseppe Zippo
16:30 – 18:00 – “Quando la colazione diventa XXL”
a cura della Maestra Pasticcera Antonella Biasco
18:15 – 19:00 – Premiazione Concorso “Dolci Talenti”
LUNEDI’ 9 NOVEMBRE
11:30 – 13:00 – La Colazione
Brioche Dark caramel
Cake Fava Tonka
A cura del Maestro Pasticcere Tommaso Foglia
15:00 – 17:00 – Mono Porzione Tahiti – Ti porto al cinema
A cura del Maestro Pasticcere Tommaso Foglia
17:00 – 18:30 – Cioccolatini 2.0
A cura dei Maestri Pasticceri Luigi Derniolo e Massimiliano Baglivo
MARTEDI’ 10 NOVEMBRE
Coordinamento tecnico a cura dell’Associazione FIPGC – Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria
11:00 – 12:00 – Torte da forno moderne
Demo a cura del Maestro Pasticcere Marco Andronico
12:30 – 13:30 – Monoporzione Gioia
Demo a cura del Maestro Pasticcere Giuseppe Zippo
14:00 – 15:00 “Il Frollino di Sandra”
A cura della Maestra Pasticcera Sandra Ricchiuto
15:00 – 16:30 – Red Velvet Gluten Free
Demo a cura della Maestra Pasticcera Serena Cosma
17:00 – 18:30 – Torte Innovative
Demo a cura del Maestro Pasticcere Enrico Casarano
MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE
10:30 – 14:00 – 11° Edizione del concorso “Dolci Tradizioni” – Premio Andrea Ascalone
15:30 – 17:00 – Talk From Bean to bar – collaborare con le comunità per un cioccolato Premium
A cura di Matteo Maglio responsabile ricerca e sviluppo di Maglio Cioccolato
17:15 – 18:00 Premiazione Concorso “Dolci Tradizioni” – Premio Andrea Ascalone
PROGRAMMA FORUM PANIFICAZIONE
A cura di Agrogepaciok con il coordinamento del Maestro Matteo Toma
SABATO 7 NOVEMBRE
12:00 13:00 – Preparazione “Puccette salentine”
13:30 14:30 – Preparazione Pizza alla pala
15:00 16:30 – Tecniche di preparazione Buffet inaugurale
17:00 – Gran buffet inaugurale
Maestro Matteo Toma
DOMENICA 8 NOVEMBRE
11:00 12:00 Street Bread in doppia cottura
Maestri Salvatore Vullo e Maicol Rizzo – Specialist Casillo
12:30 13:30 – Puccia salentina
Mamì impasti d’autore
14:00 15:30 Pizza alla pala
Maestro Matteo Toma
15:30 17:00 – I grani antichi: saragolla, timilia, preciasacchi, senatore Cappelli, grano saraceno, farro monococco, grano arso.
Maestro Stefano Salvatore – Chicci e grani – Lecce
17:30 18:30 – La pizza in teglia romana
SPECIAL GUEST: Maestro Gabriele Bonci
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
11:00 12:00 – Pizza alla pala
Maestro Matteo Toma
13:00 14:30 – Demo a 4 mani “La baciata, un’unica anima, evoca il pane e la pizza”
SPECIAL GUEST Maestro Renato Bosco
Maestro Matteo Toma
15:00 16:00 – Pizza Dessert
Maestro Matteo Toma e staff dell’Artigiano della Pizza di Parabita
17:15 18:30 – Pane casereccio
Maestro Andrea Toma
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE
11:00 12:00 – Focaccia artistica
Maestro Matteo Toma
12:30 13:30 – Puccia salentina
Mamì impasti d’autore
15:00 16:00 – Pizza alla pala
17:15 18:30 – Puccette salentine con impasto alla pizzaiola
Maestro Matteo Toma
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE
11:00 12:00 – Pizza rustica ripiena da forno
12:30 13:30 – Ciabatte di semola
15:00 16:00 – Pizza dessert
16:15 17:30 – Pizza alla pala
Maestro Matteo Toma
PROGRAMMA FORUM PIZZERIA
Coordinamento del Forum Pizzeria a cura dei Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce
SABATO 7 NOVEMBRE
11:00 – 12.30 Preparazione, impasto, stesura, condimento e cottura pizza Gluten Free
Maestro Pizzaiolo Luca Ornatino
Focus sul rispetto delle normative vigenti nella Regione Puglia
Intervento a cura di AIC – Associazione Italiana Celiachia – Presidente Michele Calabrese e Dott.ssa Antonella Spedicato
13:00 – 14:15 – Intaglio frutta e vegetali
Maestro Giuseppe Guida
14:30 – 15:00 – La Pizza Contemporanea
Maestri Alessandro Coia e Michele Rosato – Specialist Casillo
15:00 – 15:30 – La Ruota di Carro
Maestri Mirko Maglio e Marco Cacace – Specialist Casillo
17:00 – 18:00 – Tecniche di allestimento del buffet inaugurale Agrogepaciok 2026
Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini di Confcommercio Imprese Lecce
DOMENICA 8 NOVEMBRE
11:00 – 12:00 Contrasti d’Autunno
Maestri Lorenzo Benigno e Luca Marcuccio – Specialist Casillo
12:15 – 13:15 Presentazione Delizia spa a cura del Ceo Giovanni D’ambruoso
13:15 – 14:15 Pizza in pala
SPECIAL GUEST Maestro Gabriele Bonci
LUNEDÌ 9 NOVEMBRE
10:00 Inizio registrazione partecipanti 6° edizione del concorso Pizzagrogepaciok
11:00 Inizio 6° edizione concorso Pizzagrogepaciok
16:00 17:00 Aria fritta: il volume, la leggerezza e la croccantezza attraverso la frittura
SPECIAL GUEST: Maestro Renato Bosco
17:00 17:15 Presentazione Azienda Delizia Spa con lavorazione in diretta della mozzarella
17:15 – 18:00 La Contemporanea Altograno
Maestro Cristiano Taurisano Luppolo & Farina – Specialist Casillo
18:00 Premiazione concorso Pizzagrogepaciok
MARTEDI 10 NOVEMBRE
17:00 – 18:00 La Pizza Contemporanea del Maestro Riccardo Toraldo Vs Teglia Romana dei Maestri Gabriele Urso e Luigi Marra – Specialist Casillo
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