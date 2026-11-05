Il Lions Club Lecce Santa Croce promuove “UNLOVED”: l’arte come impegno civile contro la violenza sulle donne

Contrastare la violenza sulle donne significa promuovere un cambiamento culturale profondo. È in questa prospettiva che il Lions Club Lecce Santa Croce promuove “UNLOVED”, la mostra dell’artista Manola Gazzarri, per trasformare l’arte in occasione di consapevolezza e impegno civile. L’iniziativa si terrà domenica 8 novembre 2026, alle ore 18.00, presso Secolario di Palmariggi (LE), in occasione del mese dedicato all’eliminazione della violenza sulle donne. La mostra sarà affiancata dal dibattito “Dalla cultura del possesso alla cultura del rispetto”, dedicato alla riflessione sulle radici della violenza di genere e alla necessità di costruire relazioni fondate sulla libertà, sulla dignità e sulla parità.

Interverranno Fabrizio Basile, direttore della Filiale di Lecce della Banca d’Italia; Annamaria Cherubini, delegata della Rettrice per le Politiche di Genere dell’Università del Salento; e Antonio De Donno, già procuratore presso il Tribunale di Brindisi. Con questa iniziativa, il Lions Club Lecce Santa Croce rinnova il proprio impegno al servizio della comunità, valorizzando il dialogo tra arte, cultura e istituzioni per contribuire a superare la logica del possesso e affermare il rispetto della persona quale fondamento di ogni relazione.

Appuntamento: domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Luogo: Secolario, Palmariggi (LE)

Mostra: “UNLOVED” – Manola Gazzarri

Dibattito: “Dalla cultura del possesso alla cultura del rispetto”