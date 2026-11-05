Decaro: “Risposta dello Stato ampiamente insufficiente su fondi per sanità”

“Senza coperture adeguate e strutturali, garantire i livelli essenziali di assistenza, ridurre le liste d’attesa e offrire prestazioni sanitarie efficienti ai nostri cittadini diventa impossibile. Se lo Stato decide di non ascoltare il grido d’allarme che arriva dalle Regioni, si assuma allora la responsabilità di gestire direttamente la sanità, senza scaricare sulle Regioni la riduzione dei servizi che riguardano la salute dei cittadini”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, con riferimento alle risorse destinata dalla manovra alla sanità.

“I bilanci delle Regioni – spiega Decaro – sono oggi messi a dura prova dal rinnovo dei contratti del personale sanitario, dall’introduzione di farmaci innovativi e salvavita dal costo elevatissimo, dal rincaro dell’energia e dai costi fissi per far funzionare le nuove strutture nate sul territorio, come le Case e gli Ospedali di Comunità”.

“Rispetto alla richiesta unanime e trasversale di tutte le Regioni, che avevano evidenziato la necessità di 6,8 miliardi di euro per far fronte all’esponenziale aumento dei costi di gestione della sanità pubblica – continua – , la risposta dello Stato è stata ampiamente insufficiente con soli 2,4 miliardi di euro”.

“Il governo però – conclude – riesce a trovare 1,6 miliardi di euro per dei voucher che apparentemente destinati agli over 75 andranno a finanziare il mercato privato, quasi a voler dare avvio allo smantellamento del sistema sanitario pubblico”.