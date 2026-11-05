Fitto: “Il turismo è un’opportunità per lo sviluppo dei territori”

“Il turismo rappresenta una delle maggiori opportunità di sviluppo territoriale per l’Europa. Con questa strategia, stiamo mettendo a sistema le politiche e gli strumenti europei per liberare appieno il potenziale del turismo”. Così il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, commentando la presentazione della strategia Ue per il turismo.

“Il nostro obiettivo è garantire che il turismo generi crescita e prosperità in tutte le nostre regioni, preservando al contempo la diversità e l’identità unica dei nostri territori”.

“Il turismo contribuisce direttamente alla coesione economica, sociale e territoriale e può aiutare a rendere concreto il diritto a restare, offrendo alle persone l’opportunità di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro nelle proprie comunità”.

“Il nostro obiettivo non è semplicemente quello di attirare un maggior numero di turisti nelle stesse destinazioni, ma di creare più valore e diffondere più ampiamente i benefici del turismo”.