Fitto: “Il turismo è un’opportunità per lo sviluppo dei territori”

“Il turismo rappresenta una delle maggiori opportunità di sviluppo territoriale per l’Europa. Con questa strategia, stiamo mettendo a sistema le politiche e gli strumenti europei per liberare appieno il potenziale del turismo”. Così il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, commentando la presentazione della strategia Ue per il turismo.
“Il nostro obiettivo è garantire che il turismo generi crescita e prosperità in tutte le nostre regioni, preservando al contempo la diversità e l’identità unica dei nostri territori”.
“Il turismo contribuisce direttamente alla coesione economica, sociale e territoriale e può aiutare a rendere concreto il diritto a restare, offrendo alle persone l’opportunità di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro nelle proprie comunità”.
“Il nostro obiettivo non è semplicemente quello di attirare un maggior numero di turisti nelle stesse destinazioni, ma di creare più valore e diffondere più ampiamente i benefici del turismo”.
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