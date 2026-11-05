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ColtivaItalia, 300 milioni per l’olivicoltura. Italia Olivicola: “Si agisca subito”

L'80% delle risorse al Sud, il presidente Sicolo: "C'è soddisfazione, ora si passi all'operatività" Contrasto Xylella, finanziamento reimpianti, recupero oliveti, divieto espianti e innovazione frantoi