Strade, 10 milioni per i piccoli Comuni. Marti: «Con Salvini risorse concrete per la sicurezza nei nostri territori»

Online l’avviso pubblico 2026 per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Finanziamenti fino a 150.000 euro per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade comunali.

3 novembre 2026 – «Mettere in sicurezza una strada comunale significa migliorare la vita di chi la percorre ogni giorno per andare a scuola, al lavoro o per raggiungere i servizi essenziali. Per un piccolo Comune, però, il costo di questi interventi può pesare molto sul bilancio. Con il nuovo avviso da 10 milioni di euro, il ministro Matteo Salvini dà continuità a una misura che consente ai sindaci di realizzare lavori necessari per le loro comunità». Lo dichiara il senatore della Lega Roberto Marti.

L’avviso 2026 del Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni è rivolto alle amministrazioni con una popolazione fino a 5.000 abitanti e finanzia, fino a 150.000 euro, interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali. Le domande potranno essere presentate dalle ore 12 di martedì 10 novembre alle ore 12 di lunedì 30 novembre 2026 attraverso la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti⁠￼.

Possono partecipare gli enti che finora non hanno beneficiato del Fondo. Sono ammessi anche i Comuni che, nelle precedenti edizioni, hanno ottenuto un finanziamento inferiore al 50 per cento dell’importo richiesto, a condizione che non abbiano già avviato le procedure di affidamento dei lavori.

«Dal 2023 il Fondo voluto da Salvini ha finanziato interventi in 715 Comuni, per un valore complessivo di 92,3 milioni di euro. Al ministro va il merito di aver ascoltato le esigenze delle amministrazioni più piccole e di aver dato continuità agli investimenti sulla viabilità locale. È un’opportunità anche per i piccoli Comuni pugliesi e salentini. Invito i sindaci che ne hanno i requisiti a consultare l’avviso e a presentare domanda entro il 30 novembre», conclude Marti.