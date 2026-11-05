Notte di fuoco e paura, tre auto distrutte dalle fiamme e danni alle abitazioni circostanti

Monteroni di Lecce – Fuoco e paura nella notte a Monteroni. E notte di lavoro per i Vigili del Fuoco a Monteroni di Lecce, dove un quarto d’ora dopo la mezzanotte, due squadre del Comando provinciale di Lecce, provenienti dalla sede centrale, sono intervenute in via Monte Pasubio per un incendio che ha coinvolto tre autovetture parcheggiate per strada, nelle immediate vicinanze di edifici residenziali.

Le fiamme hanno completamente distrutto tre veicoli: un’Alfa Romeo 147, una Fiat Bravo e una Lancia Y.

Ma l’intenso calore sprigionato dall’incendio ha provocato anche danni agli infissi e alle facciate degli edifici adiacenti, in corrispondenza dei civici 32 e 34. Non si registrano, per fortuna, conseguenze a persone, a parte lo spavento dei residenti per quanto accaduto.

I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente agli immobili vicini, evitando conseguenze ancora più gravi. Successivamente sono state effettuate le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Sul posto, ovviamente, sono giunte anche le forze dell’ordine e sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento e determinarne le cause.