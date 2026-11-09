Lupi in Puglia, servono censimento aggiornato e piano regionale gestione e contenimento

PUGLIA – La presenza sempre più frequente dei lupi nelle campagne pugliesi alimenta la preoccupazione nelle masserie e nelle aziende rurali, dove la vicinanza dei predatori mette a rischio gli animali e solleva interrogativi sulla sicurezza delle persone e dei turisti che frequentano questi territori, con l’ultimo episodio che si è verificato a Pezze di Greco, dove un’azienda è stata nuovamente presa di mira e tra gli animali coinvolti ci sono anche gli asini. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, che chiede un censimento aggiornato della popolazione dei lupi e un piano regionale di gestione e contenimento, per garantire una convivenza equilibrata tra fauna selvatica, attività agricole e presenza umana nelle campagne.

Il tema non può più essere affrontato soltanto dopo ogni aggressione – insiste Coldiretti Puglia – perché occorre conoscere con precisione quanti esemplari sono presenti, dove si concentrano e quale impatto producono sui territori. L’ultimo monitoraggio nazionale ISPRA, riferito al biennio 2020-2021, stima una popolazione di circa 3.500 lupi in Italia, con una forchetta compresa tra 2.949 e 3.945 esemplari. Un quadro che rende evidente la necessità di disporre di rilevazioni periodiche, in grado di seguire l’evoluzione della specie e orientare le decisioni gestionali.

Anche il quadro normativo europeo è cambiato – dice Coldiretti Puglia – con la direttiva UE 2025/1237 il lupo è passato dallo status di specie «rigorosamente protetta» a quello di specie «protetta», aprendo agli Stati membri maggiori possibilità di intervento nella gestione delle popolazioni, fermo restando l’obbligo di garantirne uno stato di conservazione soddisfacente. Una novità che deve tradursi in strumenti operativi e non restare soltanto un cambiamento sulla carta.

In Puglia le preoccupazioni interessano territori diversi, dal Gargano al Salento, passando per le province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. I dati ISPRA del 2025 – aggiunge Coldiretti Puglia – stimano in 12.421 chilometri quadrati l’area di presenza del lupo in Puglia, pari al 7% dell’intera superficie nazionale interessata dalla specie. Un fenomeno che riguarda anche il Salento, dove la stessa Regione Puglia, con la deliberazione di Giunta n. 1745 del novembre 2023, ha riconosciuto una progressiva ricolonizzazione del territorio, richiamando gli avvistamenti sempre più frequenti da parte di residenti e turisti e gli attacchi al bestiame registrati nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto. Un quadro che rende ancora più urgente rafforzare il monitoraggio e dotarsi di strumenti di gestione adeguati alle caratteristiche dei territori.

Le conseguenze degli attacchi non si esauriscono nel numero degli animali uccisi o feriti – ricorda Coldiretti Puglia – perché gli assalti provocano stress, disorientamento e traumi negli animali sopravvissuti, con ripercussioni sulla produzione di latte e sulla riproduzione. A tutto questo si aggiungono le ore di lavoro necessarie per sorvegliare gli animali, rafforzare le protezioni e mettere in sicurezza gli spazi aziendali. Recinzioni e cani da guardiania rappresentano strumenti importanti, ma non sempre sufficienti a impedire le incursioni.

La questione riguarda anche il sistema delle masserie e dell’agriturismo, un patrimonio fondamentale per l’economia e l’accoglienza rurale pugliese – aafferma Coldiretti Puglia – perché sono sempre più numerose le strutture che ospitano famiglie, visitatori ed escursionisti, spesso in aree aperte e a contatto diretto con la natura. La presenza dei lupi in prossimità delle aziende, dei pascoli e dei percorsi frequentati dai turisti alimenta timori e richiede attenzione anche sul fronte della sicurezza delle persone. Non si tratta soltanto di proteggere gli animali allevati, ma di garantire condizioni di tranquillità a chi vive, lavora e sceglie di trascorrere il proprio tempo nelle campagne.

La questione si inserisce in un quadro più ampio di squilibrio faunistico che interessa le campagne pugliesi, dove la proliferazione di diverse specie selvatiche, dai cinghiali agli storni, dai cormorani alle lepri fino ai pappagalli verdi – denuncia Coldiretti Puglia – determina danni e difficoltà crescenti per le attività agricole. Senza una programmazione efficace e interventi calibrati sulle diverse situazioni, il conto continua a ricadere sulle imprese e sulle comunità rurali.

Coldiretti Puglia chiede dunque che si passi dalle emergenze agli interventi strutturali, con un monitoraggio aggiornato, un piano regionale di gestione del lupo, procedure tempestive per affrontare le situazioni di maggiore criticità e adeguate misure di prevenzione e indennizzo, perché senza agricoltori, allevatori e masserie le campagne perdono presidio, le aree interne si impoveriscono e viene meno anche quel patrimonio ambientale, paesaggistico e turistico che rende la Puglia una destinazione riconosciuta.