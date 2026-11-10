Giovedì 12 novembre al via la raccolta di avocado nel leccese nei campi dei tropicali Made in Puglia

PUGLIA – Al via la raccolta degli avocado nel Leccese, dove il cambiamento climatico sta trasformando il panorama agricolo, favorendo la diffusione di colture tropicali fino a pochi anni fa impensabili alle nostre latitudini. L’appuntamento è giovedì 12 novembre, a partire dalle ore 9,30, nell’azienda agricola Tommasi (Via provinciale Calimera – Vernole) per raccontare la raccolta degli avocado Made in Puglia, simbolo di una nuova frontiera dell’agricoltura regionale, con temperature sempre più elevate e stagioni calde più lunghe che stanno modificando le scelte produttive delle imprese.

Rappresenta una delle risposte degli agricoltori ai cambiamenti climatici, con nuove opportunità di diversificazione e una crescente attenzione verso produzioni italiane, fresche, tracciabili e di qualità. Protagoniste di questa trasformazione sono soprattutto le imprese agricole innovative, capaci di sperimentare nuove colture e valorizzare terreni attraverso produzioni alternative.

Nell’occasione Coldiretti Puglia presenterà i dati su come sta cambiando l’agricoltura pugliese, tra innovazione, adattamento climatico e nuove sfide legate alla disponibilità di acqua e alla sostenibilità delle coltivazioni.