Boschi didattici, Regione Puglia punta a rafforzare la rete

I boschi didattici come presidi di tutela ambientale, educazione, inclusione e valorizzazione del territorio. La Regione Puglia punta a rafforzarne il ruolo e a valorizzarne ulteriormente le potenzialità attraverso una maggiore collaborazione tra istituzioni, operatori e comunità locali. È questo il messaggio emerso dall’incontro promosso dall’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli, con i rappresentanti delle realtà che operano nel settore dei boschi didattici pugliesi.

All’incontro hanno partecipato la direttrice del Dipartimento Agricoltura, Antonella Bisceglia, il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Domenico Campanile, e i vertici dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF), che hanno illustrato le attività di educazione e informazione realizzate nell’ambito dei boschi demaniali.

Un momento di confronto diretto con gli operatori, finalizzato ad ascoltare le esperienze maturate sul territorio, rafforzare la collaborazione con la Regione e avviare un percorso condiviso per valorizzare ulteriormente il patrimonio forestale pugliese.

I numeri restituiscono la dimensione di questa rete: sono attualmente 110 i boschi didattici iscritti all’Albo regionale, per una superficie complessiva di 2.640 ettari dedicati alle attività di educazione e divulgazione forestale. Realtà che contribuiscono a far conoscere il patrimonio naturale della Puglia, promuovendo il rapporto tra cittadini, ambiente e biodiversità e offrendo occasioni di apprendimento e fruizione consapevole del territorio.

“I boschi didattici sono presidi fondamentali delle nostre comunità e rappresentano un esempio concreto di multifunzionalità del patrimonio forestale pugliese, che seppur piccolo vanta una biodiversità da primato in Italia. I boschi devono essere tutelati – ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura e Sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli – ma devono anche essere vissuti e conosciuti con estremo rispetto, all’insegna di un’educazione ambientale consapevole che tenga insieme divulgazione, socialità e sviluppo locale. Come Regione vogliamo essere al fianco di queste realtà e accompagnarle in un percorso di crescita. Mi impegnerò ad attivare tutte le sinergie possibili con gli altri assessorati regionali, affinché si possano mettere in rete competenze, risorse e progettualità e migliorare le attività dei boschi didattici, ampliandone le opportunità e i servizi a disposizione delle comunità di riferimento”.

I temi dell’incontro

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti dei boschi didattici e gli imprenditori agricoli hanno illustrato i punti di forza delle attività realizzate in questi anni all’ombra di querce, faggi e lecci dal Gargano al Salento, nonché la necessità di attivare un’attenta sorveglianza fitosanitaria e di garantire agli operatori dei boschi didattici un riconoscimento su base regionale, insieme ad un sostegno economico alle attività dedicate alle giovani generazioni e alle famiglie.

I referenti di ARIF hanno inoltre illustrato le esperienze e le attività di educazione e informazione ambientale realizzate nei boschi demaniali, evidenziando il contributo del patrimonio forestale pubblico nella diffusione della cultura della tutela ambientale e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Programma Forestale Regionale: il focus a Lecce l’11 novembre

Il confronto con gli operatori dei boschi didattici si inserisce in un più ampio percorso di programmazione e valorizzazione del patrimonio forestale regionale. In questa prospettiva, è in corso il processo di costruzione partecipata del Programma Forestale Regionale, lo strumento strategico che orienterà le politiche della Regione Puglia per la gestione, la tutela e la valorizzazione dei boschi.

Il Programma è elaborato congiuntamente dalla Regione Puglia e dai tre atenei pugliesi: Università del Salento, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università di Foggia. Il lavoro è seguito da un Comitato tecnico-scientifico composto da Domenico Campanile, Rosabella Milano e Antonio Mizzi per la Regione Puglia, Giovanni Sanesi per l’Università di Bari, Irene Petrosillo per l’Università del Salento e Antonio Seccia per l’Università di Foggia.

Il percorso si aprirà al confronto pubblico mercoledì 11 novembre, a partire dalle ore 9.30, al Campus Ecotekne dell’Università del Salento, a Lecce (Corpo S, Aula S.1.4/5, primo piano). L’incontro coinvolgerà enti, operatori, associazioni e cittadini della provincia di Lecce, con l’obiettivo di raccogliere contributi, esperienze e proposte utili alla definizione delle future politiche forestali regionali, costruendo un modello di valorizzazione del patrimonio naturale fondato sulla collaborazione istituzionale e sul coinvolgimento delle comunità. Un percorso nel quale i boschi non rappresentano soltanto una risorsa naturale da preservare, ma un patrimonio vivo da conoscere, frequentare e trasmettere alle nuove generazioni.