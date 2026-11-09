Pug di Lecce, il Politecnico smentisce la narrazione della maggioranza: “Mai ricevuta una proposta”

LECCE – Prima il Politecnico di Milano, poi un altro professionista in caso di rifiuto. Era questa la strada indicata più volte dall’assessore all’Urbanistica Giampaolo Scorrano e da altri esponenti dell’amministrazione Poli Bortone per rivedere il Piano urbanistico generale elaborato durante il mandato di Carlo Salvemini. Ma il primo passaggio, secondo l’ateneo, non c’è mai stato. Il gruppo che aveva lavorato al Pug chiarisce di non aver avuto alcun contatto con la giunta dopo la risoluzione del contratto e di non aver ricevuto alcuna proposta di collaborazione. Cade così anche la ricostruzione del rifiuto del Politecnico, che era trapelata dai piani alti di Palazzo Carafa. Nessun lungo silenzio, come descrivevano le indiscrezioni, il Politecnico non avrebbe “declinato l’invito” dell’attuale Amministrazione a rivedere le scelte che lo stesso ateneo aveva elaborato durante il mandato di Carlo Salvemini e a tradurre in un nuovo PUG le linee guida volute dalla giunta Poli Bortone.

La nota, a firma del professor Federico Zanfi, responsabile scientifico del gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, ricostruisce i passaggi che hanno portato alla fine dell’incarico. “Il rapporto di collaborazione tra il gruppo di lavoro del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano e il Comune di Lecce è stato risolto nel marzo 2025 (nota prot. n. 46413 del 10.03.2025), a seguito della revoca del PUG da parte dell’attuale amministrazione (Deliberazione di Giunta Comunale n. 400 del 14.11.2024). Suddetta revoca ha reso impossibile completare le fasi 4 e 5 previste dal contratto (supporto alle fasi di adozione e approvazione del piano urbanistico), venendo quindi meno il rapporto sinallagmatico tra le parti e il presupposto dell’adozione e della pubblicazione del PUG, derivante dalle attività già svolte. La revoca ha interrotto l’iter di una proposta di PUG completa di ogni sua parte, che aveva ottenuto tutti i pareri favorevoli degli enti preposti, necessari per procedere alla sua adozione”.

Il chiarimento dell’ateneo riguarda proprio ciò che è avvenuto dopo la chiusura del rapporto con Palazzo Carafa. “Il gruppo di lavoro del Politecnico di Milano, a seguito della risoluzione del contratto, non ha avuto alcun contatto con l’attuale Giunta, né ha ricevuto alcuna proposta di collaborazione successiva”.