Nasce “Prossima”, nominati i dirigenti provinciali dell’associazione

NASCE PROSSIMA. A LECCE NOMINATI MARCO AMANTONICO COORDINATORE PROVINCIALE E SANDRA ZAPPATORE PRESIDENTE. NOMINATO ANCHE IL DIRETTIVO.

“Il futuro non si aspetta. Il futuro si costruisce insieme, partendo dai territori e dalle persone”

Si è tenuta ieri a Bari l’assemblea costituente di Prossima, il movimento politico regionale che si riconosce nel percorso politico e amministrativo del Presidente Antonio Decaro e che intende contribuire a costruire una nuova stagione di partecipazione e impegno per la Puglia. Nel corso dell’assemblea Marco Amantonico è stato eletto coordinatore provinciale.

Il nome scelto richiama un’idea di futuro, ma anche di vicinanza, la politica deve essere prossima alle persone, ai problemi quotidiani, ai bisogni reali delle famiglie, dei giovani, dei lavoratori, delle imprese e di chi troppo spesso non trova ascolto nelle istituzioni. L’obiettivo è dare voce ai territori e risposte alla comunità.

«Prossima non vuole essere un movimento che vive soltanto nelle occasioni elettorali o nelle iniziative pubbliche, ma una presenza costante, riconoscibile e radicata. Un luogo di confronto e di partecipazione dove ogni territorio possa raccontare le proprie difficoltà, esprimere le proprie potenzialità e contribuire alle scelte», dichiara Marco Amantonico, «Dobbiamo ripartire dai comuni, dalle periferie, dai quartieri, dai luoghi di lavoro, dalle realtà associative, perché è lì che, come ci ha insegnato il Presidente Decaro, si costruisce un rapporto di fiducia».

Il neo coordinatore accoglie l’incarico «con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’impegno che comporta», e rivolge un ringraziamento al coordinatore regionale Michele Abbaticchio per l’impegno, la dedizione e il lavoro svolto nella costruzione e nel consolidamento del movimento, per il tempo dedicato e per aver creduto nella possibilità di realizzare uno spazio di partecipazione, confronto e impegno civile.

«Ora spetta a noi dare sostanza a questo progetto, partendo dalla nostra provincia e costruendo una presenza capace di dare risposte», conclude.

A seguire Sandra Zappatore sottolinea che «Con la costituzione del Coordinamento Provinciale compiamo un ulteriore passo nel percorso di consolidamento e crescita di Prossima. Un percorso che vogliamo portare avanti con spirito di squadra, condivisione e radicamento territoriale. Sono convinta che il valore di questo progetto risieda nella capacità di fare sintesi tra esperienze, sensibilità e competenze diverse, mettendole al servizio delle comunità. Il nostro impegno sarà quello di accompagnare e sostenere questo percorso, affinché Prossima possa diventare sempre più un punto di riferimento politico e amministrativo per il territorio provinciale».

«Prossima deve essere non soltanto il nome di un movimento, ma un metodo di lavoro e un modo di intendere la politica. Noi proveremo ad esserci con passione, responsabilità e spirito di servizio».

Il direttivo provinciale nominato durante l’assemblea è composto da Alessio Greco assessore comunale di Trepuzzi, Francesco Sabato Presidente del Consiglio del comune di Galatina, Salvatore Conte assessore comunale di Caprarica, Giovanni Carità consigliere comunale di Tricase, Laura Lubelli consigliere comunale di muro leccese, Monica Gravante sindaco di Giurdignano, Marcello Risi già sindaco di Nardo’, Monica Adamo di Alliste, Mariela De Salvatore di Lecce.