“Percorsi di Legalità…in scena con la Polizia di Stato”: a Lecce la seconda edizione dell’evento

Mercoledì 11 novembre 2026, a Lecce, presso il teatro Apollo, a partire dalle ore 10.00 si terrà l’evento dal titolo “Percorsi di legalità…in scena con la Polizia di Stato”.

La manifestazione vedrà il coinvolgimento attivo di diversi istituti scolastici della provincia, con una partecipazione prevista di circa 500 studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo grado.

Sul palco, la giornalista Fabiana Pacella condurrà l’evento, a cui prenderanno parte esperti dei vari uffici della Polizia di Stato, per affrontare argomenti d’attualità come la violenza di genere, le discriminazioni, bullismo e cyberbullismo ma non mancheranno anche l’educazione alla legalità e la sicurezza stradale e ferroviaria.

Il tutto accadrà in un clima di interattività col giovane pubblico. Momento particolarmente importante sarà quello della testimonianza di una vittima di violenza che parlerà della sua esperienza al pubblico.

Saranno presenti anche ospiti d’eccezione come il cantante Ermal Meta e il campione paralimpico di scherma appartenente alle Fiamme Oro, Emanuele Lambertini che dialogheranno con i ragazzi sui temi descritti. Sono previsti esibizioni musicali e di danza e l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Questura.