Controlli a tappeto della Polizia: oltre 9mila persone identificate, un arresto a Lecce e un sequestro a Otranto

SALENTO – Un’operazione di monitoraggio ad ampio raggio condotta su tutto il territorio provinciale per contrastare reati predatori, spaccio di stupefacenti e degrado legato alla malamovida. È il bilancio delle ultime due settimane di controlli straordinari disposti dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, che hanno visto in campo la Polizia di Stato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale e dei vari settori investigativi e amministrativi.

Le attività ad alto impatto hanno interessato in maniera capillare sia il capoluogo salentino sia diversi centri della provincia, tra cui Gallipoli, Copertino, Presicce-Acquarica, Galatina e Otranto. L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sulle periferie, sulle aree dello scalo ferroviario, sulle principali piazze e tra i vicoli del centro storico leccese frequentati dai giovani. Nel complesso sono state identificate 9.073 persone e verificati 3.910 veicoli.

Sul fronte del contrasto al traffico di droga, la Squadra Mobile di Lecce ha arrestato giovedì 6 novembre un 42enne leccese per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, già ai domiciliari, è stato sorpreso durante un appostamento scattato per un sospetto andirivieni di persone: alla vista dei poliziotti ha cercato di sbarazzarsi di un beauty-case lanciandolo verso un immobile adiacente. All’interno del contenitore gli agenti hanno recuperato quasi 20 grammi di cocaina suddivisi in dosi,due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 6.385 euro in contanti. Il giorno successivo, all’esito del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Un ulteriore intervento si è registrato a Otranto lungo la statale, dove gli agenti del Commissariato locale hanno fermato un’auto a noleggio guidata da un 39enne. Il nervosismo mostrato dall’uomo ha spinto i poliziotti a perquisire il mezzo, al cui interno è stato trovato uno zaino con 12,32 grammi di marijuana. Per il conducente è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura per uso personale di stupefacenti con contestuale ritiro della patente.