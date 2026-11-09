Lecce, scontro in via da Vinci: auto si ribalta, due giovani in ospedale

LECCE: Paura nel pomeriggio nel quartiere San Lazzaro a Lecce. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una Lancia Musa e una Mini Countryman si sono scontrate lungo via Leonardo da Vinci. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da far cappottare la Mini su cui viaggiavano due ragazzi.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai giovani per poi trasportarli d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi”. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione: i medici hanno assegnato codici di rientro verde e giallo.

​Sul luogo del sinistro sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Lecce, impegnati nei rilievi di rito per chiarire la dinamica e nella gestione della viabilità